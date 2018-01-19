Безопасность во время Крещенских купаний в Москве обеспечивают более 2,5 тыс. человек

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. спасателей, полицейских и работников коммунальных служб обеспечивают безопасность во время Крещенских купаний в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, в Москве будет обеспечена безопасность в 59 местах купаний, где организовано 60 майн и 5 купелей.

В обеспечении безопасности задействованы более 600 спасателей и волонтеров, около 700 работников коммунальных служб, порядка 700 сотрудников полиции, около 60 медицинских бригад, а также сотрудники учреждений транспорта. В частности, привлечены 360 сотрудников Пожарно-спасательного центра Москвы и Московской городской поисково-спасательной службы.

Водолазы предварительно обследовали дно и провели анализ проб воды в задействованных в обряде водоемах. Каждое место организованного купания оснащается специальными подходами с настилами на лед для распределения нагрузки и безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, пунктами горячего питья, освещением и передвижными компактными туалетами, парковками.

Столичные спасатели также будут патрулировать водные объекты для выявления и пресечения несанкционированных купаний.

По данным департамента, в 2017 году места Крещенских купаний в Москве посетили около 170 тыс. человек, из них более 109 тыс. приняли участие в купаниях. В этом году департамент ожидает около 120 тыс. участников купаний.