В Благовещенске несколько тысяч человек совершили обряд омовения на Крещение

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 января. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Несколько тысяч человек окунулись вечером в четверг и в ночь на пятницу в честь праздника Крещения Господня в проруби, оборудованной на реке Зея в Благовещенске. Совершить омовение не помешали двадцатиградусные морозы.

Первые погружения в заранее подготовленные купели начались еще до полуночи. Некоторые люди совершили обряд омовения не дожидаясь освещения воды.

По информации синоптиков, на Амурскую область направлен гребень антициклона, который обосновался на северо-западе Китая. Поэтому в ночь на 19 января в Благовещенске было морозно и без осадков. Столбики уличных термометров показывали минус 22 - минус 24 градуса.

Традиция окунаться в купели с головой в крещенские морозы существует в городе около 25 лет. Ее инициаторами стали представители амурской федерации плавания в холодной воде "Аквайс-спорт". Со временем к вырезанной на реке Зея проруби начали приглашать представителей епархии, чтобы освятить воду.

"Лет 25 назад, когда зарождались традиции и тенденции к закаливанию, мы на Крещение обязательно окунались в проруби. Постепенно инициатива выросла в такую акцию, когда к проруби приходят несколько тысяч людей. Для них готовим большую и маленькую проруби, иордань в виде креста для набора воды, устанавливаем теплые палатки и прочее", - рассказал ТАСС руководитель федерации "Аквайс-спорт" Александр Брылин.

Народная традиция

Благовещенский священник Святослав Шевченко купание в крещение называет народной традицией. "Для верующего человека не обязательно окунаться в купель. Это народная традиция, которая к церковным реалиями отношения не имеет. Грехи очищаются на таинстве покаяния, которое именуется исповедью, другого пути нет", - отмечает он.

"Мы люди верующие, на прорубь в Крещение приходим ежегодно - я, мой муж и отец. Готовимся только морально. Нет, никогда не болеем, и я не знаю, почему. Может быть, вода в эту ночь, действительно, имеет волшебные свойства", - сказала корреспонденту ТАСС жительница Благовещенска Татьяна Миронова.

В воду, температура которой был чуть выше нулевой отметки, заходили преимущественно девушки лет 20-25 и мужчины в возрасте 30-40 лет. В первый час купаний в купель окунули восьмилетнего Дениса Курьянова. С мальчиком на руках в воду вошел его отец Илья.

"Мой стаж моржевания около 20 лет. Прежде чем окунуться, я всегда желаю здоровья себе и своим близким. А затем водичку нужно поблагодарить, этому учу и сына. Денису скоро девять, лет шесть из которых он в крещение со мной, сидя на моих руках, окунается в проруби", - сказал житель Благовещенска Илья Курьянов.

Удачный кадр

Периодически у маленькой купели образовывался затор. Окунувшись трижды в воду, купающиеся переспрашивали своих товарищей, успели ли они заснять их на видео или сфотографировать. Некоторые для удачного кадра соглашались на еще один дубль, возвращались в иордань и, перекрестившись, на секунду уходили под воду вновь.

По словам дежуривших у проруби спасателей, ночные купания обычно завершаются к трем часам ночи. Вторая волна, более ожидаемая, будет к полудню 19 января, за час-полтора до начала освящения воды. Закончатся крещенские купания ближе к вечеру пятницы.

Смелое желание

Страдающая церебральным параличом 14-летная благовещенка Наталья Бушило дала понять маме, что хочет окунуться в холодную воду.

"Наташа видела фотографии, сюжеты по телевизору, кое что я ей рассказывала, когда в церкви бывали, и в этом году она озвучила свои смелые желания - прыгнуть с парашютом и окунуться в проруби. Было непросто, но нам помогли добрые люди и договорились с представителями федерации "Аквайс-спорт", что кто-то из них возьмет Наташу на руки и вместе с ней окунется", - сказала корреспонденту ТАСС мама Наташи Оксана Лугвищик.

В этом году в Приамурье оборудованы 15 мест для крещенских купаний. По информации пресс-службы Главного управления МЧС, возле официальных купелей дежурят спасатели, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, врачи, полицейские, представители администраций.