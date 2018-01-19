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ТАСС будет основным информационным партнером Российского книжного союза

Общество
19 января, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

В частности, агентство будет освещать церемонии вручения двух литературных премий - "Лицей" имени А. С. Пушкина и национальной премии имени Валентина Распутина

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС станет основным информационным партнером Российского книжного союза (РКС) при проведении ряда мероприятий. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС президент РКС Сергей Степашин.

"Мы договорились сегодня с руководством ТАСС о сотрудничестве Российского книжного союза и ТАСС. ТАСС готов взять на себя функцию основного информационного нашего партнера в проведении ряда мероприятий", - сказал он.

Он уточнил, что в 2018 году ТАСС будет выступать основным информационным партнером второй церемонии вручения литературной премии "Лицей" имени А. С. Пушкина, которая пройдет 6 июня в музее-заповеднике "Царское село" в Санкт-Петербурге, а также первой церемонии вручения национальной литературной премии имени Валентина Распутина, которая пройдет 15 марта в Иркутске.

Вручение первой премии "Лицей" имени А. С. Пушкина состоялось 6 июня 2017 года в Москве в рамках фестиваля "Красная площадь". В прошлом году на конкурс поступило более 2 тыс. работ молодых русскоязычных авторов из России, Белоруссии, Южной Кореи, США, Франции, Германии и с Украины. Победители выбирались по двум номинациям: "Поэзия" и "Проза". Также был вручен специальный приз "Слова на вес золота".

Национальная литературная премия имени писателя Валентина Распутина учредили в Сибири для поощрения талантливых авторов в 2017 году. Она будет вручаться раз в два года в день рождения Валентина Распутина. В жюри войдут известные писатели и деятели культуры. Первая церемония запланирована на 15 марта 2018 года в Иркутске.

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