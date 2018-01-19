На полюсе холода в Якутии впервые прошли крещенские купания

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Впервые крещенские купания прошли в якутском Верхоянске - полюсе холода Северного полушария, сообщили в пятницу ТАСС в Якутской епархии Русской православной церкви.

"Настоятель самого северного храма в честь блаженной Матроны Московской, построенного в Верхоянске в минувшем году, иеромонах Гермоген (Рубцов) обустроил прорубь-иордань на реке Яна и совершил первое в истории города великое водоосвящение. Многие смельчаки не только набирали святую воду, но и с молитвой погружались в купель. Крещенские купания прошли на нашем полюсе холода впервые. Температура -63 не испугала их участников", - пояснили в пресс-службе епархии.

В день праздника Крещения Господня священник также посетил поликлиники и больницы Верхоянска. "В храме блаженной Матроны было совершено таинство Крещения над многими жителями города", - рассказали в епархии.