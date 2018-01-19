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На полюсе холода в Якутии впервые прошли крещенские купания

Общество
19 января, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Местные жители окунались в купель при температуре минус 63 градуса

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Впервые крещенские купания прошли в якутском Верхоянске - полюсе холода Северного полушария, сообщили в пятницу ТАСС в Якутской епархии Русской православной церкви.

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"Настоятель самого северного храма в честь блаженной Матроны Московской, построенного в Верхоянске в минувшем году, иеромонах Гермоген (Рубцов) обустроил прорубь-иордань на реке Яна и совершил первое в истории города великое водоосвящение. Многие смельчаки не только набирали святую воду, но и с молитвой погружались в купель. Крещенские купания прошли на нашем полюсе холода впервые. Температура -63 не испугала их участников", - пояснили в пресс-службе епархии.

В день праздника Крещения Господня священник также посетил поликлиники и больницы Верхоянска. "В храме блаженной Матроны было совершено таинство Крещения над многими жителями города", - рассказали в епархии.

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