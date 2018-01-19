Поток туристов в Санкт-Петербург увеличился вдвое за последние пять лет

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Порядка 7,5 млн российских и иностранных туристов посетили Санкт-Петербург в прошлом году. Об этом сообщил в пятницу губернатор города Георгий Полтавченко, который посетил в Мадриде одну из крупнейших в мире туристических ярмарок - FITUR.

"Мы за последние пять лет более чем в два раза увеличили турпоток, - отметил он. - По предварительным итогам 2017 года, приняли 7,5 млн туристов". Речь идет как об иностранных гостях, так и о гражданах РФ. При этом в 2012 году культурную столицу посетили 3,5 млн туристов.

"Специалисты полагают, что Санкт-Петербург может принять до 17 млн", - поделился Полтавченко.

"Мы нарастили поток туристов не только в так называемый высокий сезон, - объяснил губернатор. - Мы ставим на то, чтобы сделать Петербург привлекательным в любое время года, в первую очередь через деловой туризм, проведение различных крупных мероприятий".

"Я думаю, что с учетом чемпионата мира в этом году мы приблизимся к 8 млн туристов", - сказал он.

Подготовка к ЧМ

Говоря о предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, Полтавченко отметил, что подготовка идет по графику.

"Мы идем абсолютно четко в том графике, который разработан, - рассказал он. - Что касается спортивной составляющей, она практически решена, я имею в виду тренировочные поля, площади, основной стадион уже вовсю работает и является сегодня самым посещаемым в России".

"Мы начали заранее все делать, - добавил губернатор. - В Петербурге достаточно много гостиниц высокого класса, не хватает трех- и четырехзвездочных гостиниц".

"Мы разработали специальную программу по привлечению инвесторов именно в этот сектор", - объяснил он.

"Мы без конкурсов предоставляем землю под строительство таких гостиниц, ввели определенные преференции по налогу на имущество и прибыль в первые три года работы, - отметил Полтавченко. - Инвесторам это интересно и выгодно, сегодня строится порядка 10-15 гостиниц".

Губернатор также поделился, что является любителем футбола и собирается посетить матчи. Рассуждая на тему возможных трудностей при проведении ЧМ, губернатор сказал, что "проблемы будут у отдельных личностей, которые больше интересуются не футболом, а возможностью "проявить себя" не самым лучшим образом".

"Для этого мы, соответственно, разрабатываем планы, связанные с обеспечением безопасности и игроков, и гостей, и болельщиков, и спортивных объектов", - отметил он.

По его мнению, у иностранных гостей могут возникнуть трудности "из-за неполного владения ситуацией в отношении транспорта, преференций, которые делаются для обладателей так называемых паспортов болельщиков".

О FITUR

FITUR - одна из ключевых международных площадок в индустрии туризма.

Ее организатором является выставочный комплекс IFEMA при содействии Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) и министерства энергетики, туризма и цифровых технологий Испании. Ярмарка открылась в среду и будет работать до 21 января. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 10 тыс. предприятий из 165 государств и регионов мира.

Как ранее сообщили во ВТООН, число международных туристских прибытий по итогам прошлого года достигло рекордной отметки - в 1,32 млрд. Данный показатель на 7% выше цифры за 2016 год, когда число иностранных туристов в мире составило 1,23 млрд человек.