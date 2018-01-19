"ВКонтакте" и "Одноклассники" не видят снижения интереса россиян к соцсетям

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Представители крупнейших российских социальных сетей - "ВКонтакте" и "Одноклассники" - не видят падения интереса аудитории к ресурсам, с ними согласны профильные эксперты.

Ранее, 18 января, "Левада-Центр" опубликовал данные опроса, согласно которым во второй половине 2017 года начал наблюдаться спад активности пользователей.

Социолог центра Степан Гончаров в беседе с ТАСС пояснил, что действительно было зафиксировано снижение интереса. "Однако мы не говорим пока о снижении в целом. Это снижение выглядит как временное изменение, не влияющее на тенденцию", - добавил он.

Аудитория растет

Директор по росту социальной сети "ВКонтакте" Андрей Законов отметил не сокращение, а, наоборот, увеличение аудитории. "Из года в год "ВКонтакте" развивается как площадка для людей всех возрастов. За 2017 год количество активных совершеннолетних пользователей из России выросло на 20% - и эта цифра продолжает расти", - указал он.

В пресс-службе социальной сети "Одноклассники" корреспонденту ТАСС сообщили, что "аудитория "ОК" в России за последний год показывала стабильный рост, в том числе в возрастной категории старше 18 лет". "В особенности хорошо растет ежедневное использование соцсети и мобильная аудитория: с марта 2017 года число пользователей "ОК" в России старше 18 лет, посещающих соцсеть только с мобильных устройств, выросла на 19%", - сказал собеседник агентства.

Twitter и "Мой Мир" практически покинули рынок

Генеральный директор агентства Cros Digital Ольга Сивкова отметила в беседе с ТАСС, что рост аудитории социальных сетей тесно связан с ростом аудитории рунета в целом, а он в последние годы замедляется.

"Уровень проникновения интернета в России достиг, по разным оценкам, 73%-76% и начал стабилизироваться, - сказала она. - Проще говоря, почти все, у кого еще не было доступа в сеть, получили его, и масштабного прироста пользователей в будущем ожидать не приходится. Возможно, это отчасти объясняет цифры, полученные "Левада-Центром".

По мнению Сивковой, в исследовании "Левада-Центра" видно, что при общей стагнации, стабильно растет доля тех, кто пользуется соцсетями регулярно, чаще одного раза в неделю, - от 22% в 2011 году до 52% в декабре 2017 года. "Именно они и есть настоящая аудитория соцсетей: те, кто проявляет активность - читают и пишут посты, смотрят видео, комментируют, ставят лайки, - сказала собеседница ТАСС. - Для них и благодаря им существуют социальные медиа, создается и распространяется контент и, в общем-то, работает вся интернет-индустрия".

По данным Brand Analytics, продолжила она, количество активных авторов (тех, кто написал хотя бы одно сообщение) уверенно растет для всех основных соцсетей. Исключение составляют Twitter и "Мой Мир", но это привычная для нас картина - их показатели падают давно. Twitter как компания практически ушел с российского рынка, а популярность "Моего Мира" никогда не была высокой. Все это коррелирует с исследованием "Левада-Центра". Управляющий партнер международной консалтинговой компании Odgers Berndtson, руководитель практики "Медиа" Роман Тышковский заметил в беседе с ТАСС, что "все всегда зависит от того, кто попадает в конечную выборку, всегда есть статистическая погрешность".

"Молодые люди мало пользуются теми социальными сетями, которыми их считает "Левада", например, "ВКонтакте" или "Одноклассники", они преимущественно используют Instagram, Viber, Telegram и так далее, - сказал эксперт. - И, когда молодые пользователи становятся совершеннолетними, они не переходят в Facebook и "Одноклассники". Эти приложения заменили для них классические социальные сети, в которых они проводят также много времени, как взрослые, например, во "ВКонтакте", считает Тышковский.

"Получается, что аудитория, которая считает социальные сети архаизмом, взрослеет, - сказал он. - В этом плане аудитория социальных сетей будет сокращаться, и именно поэтому такие компании, как "ВКонтакте", Facebook развивают дополнительные инструменты коммуникации с аудиторией, например, Facebook купил Instagram, а "ВКонтакте" развивает свой мессенджер".

Соцсети как привычка

По мнению популярного блогера, основателя проекта bigpicture.ru Сергея Барышникова, соцсети так прочно вошли в нашу жизнь, что многие уже даже не замечают, что потребляют контент непосредственно в социальной сети.

"Социальные сети сегодня активно работают над удержанием аудитории внутри себя, запуская специальные форматы: реалити-шоу ("ВКонтакте" и "Одноклассники"), футбольные трансляции, - сказал он. - Не думаю, что социальные сети в ближайшие годы так просто сдадут свои позиции. Наоборот, доля активных пользователей будет понемногу увеличиваться, за счет растущих возможностей по расширению доступа к сети в удаленных уголках России, а также введения новых форматов для производителей контента (форматы instant для материалов сайтов-издателей)".

Мессенджеры приходят на смену соцсетям

"Даже если и было где-то зафиксировано снижение интереса к социальным сетям, то это не значит, что произошло снижение интереса к общению в интернет-пространстве. Просто все это переходит на уровень мессенджеров - Telegram, Viber, WhatsApp", - сказала ТАСС директор центра экстренной психологической помощи МГППУ Олеся Вихристюк.

По ее словам, дети все больше сейчас общаются в группах в самих мессенджерах. "Это более приватный вид виртуального общения, потому что в нем участвуют люди, которые знают друг друга. Я не думаю, что будет происходить снижение активности в интернете. Детям как было это интересно, так и будет. Другой вопрос - хорошо это или плохо, но не все бывает черным или белым, здесь есть как плюсы, так и минусы", - заключила директор центра.