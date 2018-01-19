Детский омбудсмен призвала не превращать школы "в бункеры" после ЧП с участием детей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала не преувеличивать роль охранных мероприятий в обеспечении безопасности детей в школах после серии ЧП. Такое мнение она высказала в эфире телеканала РБК в пятницу.

"Не нужно делать из школы бункер. Прежде всего, нужно избежать крайностей - не сосредоточиваться на блокировке, запретах, выстраивании оборонительных мероприятий. Это тоже, конечно же, важно, пренебрегать этим, безусловно, на 100% нельзя, но и говорить, что это панацея, безусловно, неправильно", - сказала она, предложив не только "конкретные региональные меры" по обеспечению безопасности в школах, но и проверку существующих мер профилактики со стороны социальных служб, а также обеспечение детей интересным и позитивным контентом в интернете.

По словам Кузнецовой, необходимо учитывать человеческий фактор в обеспечении безопасности учащихся в школе. "Человеческий фактор - ключевой и решающий. Я скажу это абсолютно точно, потому что была свидетелем, изучала внимательно документы, выезжала на места. Мы проверяли все последние случаи. Человеческий фактор был решающим: информационная среда, в которой оказываются наши дети, те идеалы, которые перед ними ставятся, и тот человек, который оказывается рядом, который ведет за собой, который может оказать влияние, который становится наставником: педагог ли, воспитатель ли это", - заключила она.

По предварительным данным следствия, 19 января утром ученик 9-го класса школы, расположенной в поселке Сосновый Бор (Бурятия), с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. Пострадали семь человек, они госпитализированы. Нападавший доставлен в больницу под конвоем, возбуждено уголовное дело.

В понедельник похожее ЧП произошло в Перми. По версии следствия, десятиклассник и его знакомый пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети ученики младших классов, нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения.

В середине недели ученик школы в деревне Смольное в Сосновском районе Челябинской области во время драки на перемене ранил ножом сверстника. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.