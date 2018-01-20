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Детский омбудсмен Ставрополья: охранные системы в школах должны пройти ревизию

Общество
20 января, 14:49 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 20, января. /ТАСС

По словам Светланы Адаменко, необходимо сделать так, чтобы школа стала самым безопасным местом

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СТАВРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Охранным системам в школах нужна ревизия, ее необходимо провести с привлечением общественности и властей, в частности сотрудников правоохранительных органов, сообщила ТАСС в субботу уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко.

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"На первый взгляд, уже принимаемых мер достаточно - везде установлены видеокамеры, есть замы по безопасности, есть охрана в школах, некоторые директора школ устанавливают турникеты... Но система видеонаблюдения требует серьезной ревизии - эти системы устанавливали массово, а сейчас, как показывает анализ, многие не работают или, например, охватывают не всю школу", - сказала она.

По словам Адаменко, ревизия должна затронуть все аспекты, в том числе наличие тревожных кнопок, квалификацию охранников. "Привлечена должна быть не только школа - нужно привлекать правоохранительные органы, родителей, волонтеров, органы местного самоуправления. Нужно подумать над тем, что сделать, чтобы школа стала самым безопасным местом", - сказала собеседница агентства.

В Ставропольском крае работают более 600 школ, к охране привлечены частные предприятия и представители казачества.

За минувшую неделю в России произошли два ЧП в школах. В понедельник в Перми десятиклассник и его знакомый с ножами пришли в школу и напали на учеников младших классов, пострадали девять детей и учительница. В четверг в Бурятии девятиклассник с топором напал на учеников седьмого класса, а затем поджег учебное помещение. Пострадали семь человек, они госпитализированы.

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Ставропольский край Нападение на школьников в Перми Нападение на школьников в Бурятии
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