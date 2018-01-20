Детский омбудсмен Ставрополья: охранные системы в школах должны пройти ревизию

СТАВРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Охранным системам в школах нужна ревизия, ее необходимо провести с привлечением общественности и властей, в частности сотрудников правоохранительных органов, сообщила ТАСС в субботу уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко.

"На первый взгляд, уже принимаемых мер достаточно - везде установлены видеокамеры, есть замы по безопасности, есть охрана в школах, некоторые директора школ устанавливают турникеты... Но система видеонаблюдения требует серьезной ревизии - эти системы устанавливали массово, а сейчас, как показывает анализ, многие не работают или, например, охватывают не всю школу", - сказала она.

По словам Адаменко, ревизия должна затронуть все аспекты, в том числе наличие тревожных кнопок, квалификацию охранников. "Привлечена должна быть не только школа - нужно привлекать правоохранительные органы, родителей, волонтеров, органы местного самоуправления. Нужно подумать над тем, что сделать, чтобы школа стала самым безопасным местом", - сказала собеседница агентства.

В Ставропольском крае работают более 600 школ, к охране привлечены частные предприятия и представители казачества.

За минувшую неделю в России произошли два ЧП в школах. В понедельник в Перми десятиклассник и его знакомый с ножами пришли в школу и напали на учеников младших классов, пострадали девять детей и учительница. В четверг в Бурятии девятиклассник с топором напал на учеников седьмого класса, а затем поджег учебное помещение. Пострадали семь человек, они госпитализированы.