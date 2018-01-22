Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог в Ненецком АО почти на 20%

АРХАНГЕЛЬСК, 22 января. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Ненецком автономном округе превышает эпидемический порог почти на 20%, сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Показатель заболеваемости ОРВИ среди населения округа составил 120,4 на 10 тыс. населения, что выше недельного эпидемического порога на 19,8%. В основном болеют дети в организованных коллективах от трех до 14 лет. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди воспитанников приостановлен образовательный процесс в детских садах поселка Индига и деревни Щелино", - говорится в сообщении.

По данным мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом, по НАО за третью неделю января зарегистрировано 529 случаев.

Рост заболеваемости 23,6% по сравнению с предыдущей неделей.

В Нарьян-Маре и поселке Искателей показатель заболеваемости ОРВИ незначительно выше эпидпорога - на 8,1%.