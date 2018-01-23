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Глава Верховного суда отметил стабильность судебной практики в России

Общество
23 января, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Вячеслав Лебедев подчеркнул, что защита прав человека и основных свобод - реальная работа, которую должны выполнять суды

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев считает главными заслугами Верховного суда России его нацеленность на открытость для общества, а также стабильность судебной практики. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов после торжественного собрания по случаю 95-летия Верховного суда России.

"Верховный суд всегда оставался высшем судебным органом и выполнял свои обязанности в соответствии с компетенцией и законом, - отметил Лебедев. По его словам, Верховный суд всегда стремился к тому, чтобы "сохранить стабильность, правовое конституционное содержание правоприменительной практики, правильное применение закона". И делал это и как высший судебный орган, и как суд, который наделен правом законодательной инициативы, и как суд, который дает разъяснения по вопросам судебной практики - то есть предлагает правовые позиции для применения.

Такая работа "обеспечивает стабильность, единство судебной практики", заметил глава ВС РФ, ставший 13-м председателем в истории Верховного суда России.

"Очень хорошо, что сегодня работа Верховного суда является совершенно открытой, прозрачной и находится в сфере внимания вас, ваших коллег", - заметил он, общаясь с журналистами. По его словам, это дает возможность и Верховному суду, и судебной системе в целом взглянуть на свою работу со стороны, проанализировать отношение общества и государства к своей работе.

"Защита прав человека и основных свобод - это не лозунг, не декларация. Это реальная работа, которую должны выполнять суды", - подчеркнул глава ВС РФ.

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