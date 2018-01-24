Центральный военно-морской музей в Петербурге отмечает 309-летие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Один из старейших музеев России - Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге - отмечает в среду 309-ю годовщину своего основания. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

"В этот день руководство музея и его сотрудников поздравит главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев, члены Военного совета флота, представители ветеранских организаций и военно-морских учебных заведений", - рассказали в российском военном ведомстве.

Центральный военно-морской музей - один из крупнейших морских музеев мира. Он берет свое начало от Санкт-Петербургской модель-камеры - хранилища кораблестроительных моделей и чертежей, впервые упомянутой в письме Петра I 24 января 1709 года. Первоначально она располагалась в Зимних хоромах Петра I, но позднее была перенесена в здание Главного Адмиралтейства, а в 1939-1941 годах музей переехал в здание Биржи на Васильевском острове. В 2013 году Центральный военно-морской музей обосновался в здании Крюковских (Морских) казарм на площади Труда, "что позволило наиболее полно раскрыть выставочно-экспозиционный потенциал", отметили в Минобороны.

Для широкой публики Морской музей открылся в 1867 году и уже в XIX веке был признан одним из лучших морских музеев мира. Свое нынешнее название он получил в 1924 году.

За три века своего существования музей собрал огромное количество ценнейших предметов, отражающих важнейшие события истории флота. В фондах музея их хранится более 700 тыс., в том числе свыше 13 тыс. предметов корабельной техники, более 11 тыс. единиц холодного и огнестрельного оружия, свыше 62 тыс. произведений изобразительного искусства.Также коллекция музея насчитывает 56 тыс. предметов формы одежды, наград и знаков, флагов и знамен, свыше 44 тыс. документов и рукописей, около 300 тыс. фотографий и негативов, сотни тысяч чертежей. Музей обладает одной из богатейших в мире коллекций моделей кораблей.