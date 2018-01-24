Российская национальная библиотека откроет выставку реликвий блокадной поры "Прорыв"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Российская национальная библиотека (РНБ) откроет в среду документальную выставку "Прорыв" из блокадных реликвий 1943 года, когда город-герой разорвал вражеское кольцо. В этот же день в старейшей книжной сокровищнице страны будет представлен третий том сборника "Такая разная война... Великая Отечественная война в письмах, воспоминаниях, документах".

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"На выставке "Прорыв" впервые, пожалуй, Ленинград представлен как город-фронт", - сказал ТАСС заведующий рукописным отделом РНБ Алексей Алексеев.

В экспозиции подобраны материалы о солдатах и офицерах Ленинградского и Волховского фронтов, моряках Балтийского флота, Ладожской военной флотилии, военных инженерах, летчиках, партизанах. "Два раздела сосредоточены на таких болевых точках, как голод и блокадное детство, в третьем запечатлен образ женщины в разных ее блокадных ипостасях, в том числе и на материалах нашей библиотеки", - подчеркнул Алексеев, процитировав со старой открытки строки блокадной музы Ольги Берггольц: "Многое забудут в мире люди, но бессмертным счастием горя, эту дату мы не позабудем - восемнадцатое января".

Среди рукописных документов - отклик на это событие кинорежиссера Григория Козинцева, который написал, обращаясь к землякам: "Мы счастливы, что в нашей стране сила оружия несет силу культуры и сила культуры превращается в силу оружия".

От блокадного пайка до плакатов "Окон ТАСС"

В разделе, посвященном Дороге жизни, центральное место занимают три фотоальбома, посвященные Ладожской ледовой трассе и службам, обеспечивавших ее работу. С 1974 года они хранятся в народном музее "Дорога жизни" в поселке Коккорево Ленинградской области. Среди артефактов - личные вещи солдат и офицеров, найденные на местах боев поисковым отрядом "Космос-1", в том числе ордена и медали, самодельный металлический портсигар. Тут же - образцы блокадного хлеба, созданные в лаборатории НИИ хлебопекарной промышленности по рецептуре и технологии 1942 года.

Как отметил Алексеев, в изобразительной части выставки использованы картины, рисунки и плакаты блокадных художников, в том числе и те, которые были выполнены специально для "Окон ТАСС", одно из которых располагалось недалеко от библиотеки - на Невском проспекте.

Выставка подготовлена совместно с Объединенным советом ветеранов "Дорога жизни", Военно-историческим центром "Кобона: Дорога жизни" и Международным благотворительным фондом защитников "Невского плацдарма" при содействии Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Презентацию третьего тома сборника "Такая разная война..." проведет дочь писателя-фронтовика Даниила Гранина - Марина Чернышова. Презентация подготовлена Центром чтения РНБ, коллективом издательства "Северная звезда" и сотрудниками библиотеки, которые участвовали в подготовке тома как авторы и составители.