Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 56.41
€ 69.07
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская национальная библиотека откроет выставку реликвий блокадной поры "Прорыв"

Общество
24 января, 0:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

В экспозиции подобраны материалы о солдатах и офицерах Ленинградского и Волховского фронтов, моряках Балтийского флота, Ладожской военной флотилии, военных инженерах, летчиках и партизанах

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Российская национальная библиотека (РНБ) откроет в среду документальную выставку "Прорыв" из блокадных реликвий 1943 года, когда город-герой разорвал вражеское кольцо. В этот же день в старейшей книжной сокровищнице страны будет представлен третий том сборника "Такая разная война... Великая Отечественная война в письмах, воспоминаниях, документах".

СПЕЦПРОЕКТ

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"На выставке "Прорыв" впервые, пожалуй, Ленинград представлен как город-фронт", - сказал ТАСС заведующий рукописным отделом РНБ Алексей Алексеев.

В экспозиции подобраны материалы о солдатах и офицерах Ленинградского и Волховского фронтов, моряках Балтийского флота, Ладожской военной флотилии, военных инженерах, летчиках, партизанах. "Два раздела сосредоточены на таких болевых точках, как голод и блокадное детство, в третьем запечатлен образ женщины в разных ее блокадных ипостасях, в том числе и на материалах нашей библиотеки", - подчеркнул Алексеев, процитировав со старой открытки строки блокадной музы Ольги Берггольц: "Многое забудут в мире люди, но бессмертным счастием горя, эту дату мы не позабудем - восемнадцатое января".

Среди рукописных документов - отклик на это событие кинорежиссера Григория Козинцева, который написал, обращаясь к землякам: "Мы счастливы, что в нашей стране сила оружия несет силу культуры и сила культуры превращается в силу оружия".

От блокадного пайка до плакатов "Окон ТАСС"

В разделе, посвященном Дороге жизни, центральное место занимают три фотоальбома, посвященные Ладожской ледовой трассе и службам, обеспечивавших ее работу. С 1974 года они хранятся в народном музее "Дорога жизни" в поселке Коккорево Ленинградской области. Среди артефактов - личные вещи солдат и офицеров, найденные на местах боев поисковым отрядом "Космос-1", в том числе ордена и медали, самодельный металлический портсигар. Тут же - образцы блокадного хлеба, созданные в лаборатории НИИ хлебопекарной промышленности по рецептуре и технологии 1942 года.

Смотрите также
Выставка графики Елены Марттилы "Миг между прошлым и будущим"

Рисовала, чтобы выжить: блокада Ленинграда глазами юной художницы

Как отметил Алексеев, в изобразительной части выставки использованы картины, рисунки и плакаты блокадных художников, в том числе и те, которые были выполнены специально для "Окон ТАСС", одно из которых располагалось недалеко от библиотеки - на Невском проспекте.

Выставка подготовлена совместно с Объединенным советом ветеранов "Дорога жизни", Военно-историческим центром "Кобона: Дорога жизни" и Международным благотворительным фондом защитников "Невского плацдарма" при содействии Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Презентацию третьего тома сборника "Такая разная война..." проведет дочь писателя-фронтовика Даниила Гранина - Марина Чернышова. Презентация подготовлена Центром чтения РНБ, коллективом издательства "Северная звезда" и сотрудниками библиотеки, которые участвовали в подготовке тома как авторы и составители.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург блокада Ленинграда Вторая мировая война Великая Отечественная война
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко и Волкер обсудили размещение миссии ООН в Донбассе
2
Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии
3
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
4
Песков надеется, что МОК прояснит ситуацию с приглашением на ОИ Шипулина, Ана и Устюгова
5
Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры
6
Марат Башаров ответил на критику "Движения вверх" со стороны родственников спортсменов
7
Французское издание Ski-Nordique назвало скандальным решение МОК по Шипулину и Устюгову
Темы дня
Новости партнеров
Реклама