Фото баннера обманутых дольщиков напротив здания мэрии Москвы могло быть фейком

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Фото баннера обманутых дольщиков, размещенного на здании напротив мэрии Москвы, могло быть сделано с помощью фотомонтажа, поскольку власти не зафиксировали факта его размещения. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Ранее в нескольких СМИ появилось фото баннера с заявлением якобы от дольщиков, купивших квартиры в доме 13 на 2-й Рыбинской улице, установленного утром 24 января на фасаде дома 16 на Тверской улице.

"По данным постоянно проводимого департаментом мониторинга, факта размещения незаконного баннера на здании по адресу ул. Тверская, дом 16 не зафиксировано. Возможно, распространенное ранее некоторыми СМИ изображение является сетевым фейком наряду с большим количеством информационного мусора, существующего сейчас в сети", - сказали ТАСС в пресс-службе департамента.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Москомстройинвеста, собственники жилья д. 13 на 2-й Рыбинской улице не попадают под понятие "дольщики" и не могут защищаться по ФЗ-214, поскольку девелопер этой недвижимости - группа компаний Red Development под видом апартаментов продавала нежилые помещения.

"По адресу ул. 2-я Рыбинская, д. 13 строительство не велось, разрешительной документации не выдавалось. Под видом апартаментов Red Development вела продажу производственных помещений (лофтов) путем заключения предварительных договоров купли-продажи нежилых помещений, которые не имеют никакого отношения к договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) и квартирам", - пояснил собеседник агентства.

В Москомстройинвесте добавили, что против руководства Red Development в марте 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий и хищения денежных средств. В комитете предложили пострадавшим обратиться в полицию, чтобы предъявить требования о возврате средств, перечисленных мошенникам по предварительным договорам покупки помещений.