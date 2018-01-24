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"ВКонтакте" удивлена реакцией Мизулиной наказывать соцсети за противоправную информацию

Общество
24 января, 16:12 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

В соцсети отметили, что команда модерации оперативно реагирует на запросы и удаляет противоправные материалы

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Представители соцсети "ВКонтакте" удивлены предложением главы временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина ввести административную ответственность для руководства соцсетей и мессенджеров за информацию, которая распространяется на ресурсах в связи с произошедшими на прошлой неделе нападениями в российских школах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети в среду.

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"Мы удивлены подобной реакции. <...> Считаем подобные обвинения беспочвенными", - сказали в пресс-службе "ВКонтакте". В соцсети отметили, что команда модерации "ВКонтакте" "оперативно реагирует на запросы и удаляет противоправные материалы - как в рамках собственного мониторинга, так и после жалоб пользователей и обращений госрегуляторов". Во "ВКонтакте" пояснили, что время реакции команды модерации не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут. "Ни один из запросов госрегуляторов не остается невыполненным", - подчеркнули в соцсети.

Мизулина отмечала, что Facebook "моментально блокирует" информацию о жестокости, насилии, экстремизме и предотвращает ее распространение среди детей, во "ВКонтакте", в Telegram и WhatsApp "подобная информация активно распространяется и никем не контролируется". Глава временной комиссии СФ также предложила ввести ответственность за такую информацию для администраторов групп в соцсетях и каналов в мессенджерах. По ее словам, можно рассмотреть вопрос об уголовной ответственности за непредотвращение распространения такой информации.

В начале прошлой недели в Перми произошло нападение на школьников. По версии следствия, десятиклассник и его несовершеннолетний знакомый пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в помещение, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. В результате ЧП пострадали 15 человек, из которых 12 были госпитализированы.

Еще один случай нападения произошел в Бурятии. По предварительным данным следствия, 19 января утром ученик 9-го класса школы, расположенной в поселке Сосновый Бор, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. Пострадали семь человек, они были госпитализированы. Нападавший был доставлен в больницу под конвоем, возбуждено уголовное дело.

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Темы
Нападение на школьников в Перми Нападение на школьников в Бурятии
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