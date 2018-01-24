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Патриарх Кирилл напомнил деятелям культуры об их ответственности перед народом

Общество
24 января, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

По словам главы РПЦ, "музыкальное, литературное, художественное произведение способно глубоко воздействовать на человеческие души, побуждая либо к добру и созиданию, либо к ненависти и разрушению"

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Искусство оказывает большое воздействие на общество, поэтому творческие деятели не должны забывать об ответственности, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду на открытии XXVI Международных Рождественских образовательных чтений "Нравственные ценности и будущее человечества" в Государственном Кремлевском дворце.

"Подлинное произведение искусства отражает внутреннее состояние своего творца, транслирует его чувства и мысли. Музыкальное, литературное, художественное произведение способно глубоко воздействовать на человеческие души, побуждая либо к добру и созиданию, либо к ненависти и разрушению. Призываю всех, чьим жизненным призванием является сфера культуры, помнить об особой ответственности за свой талант и его плоды перед Богом, народом и историей", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что ключевой целью культуры является преображение человека с точки зрения гармонии, любви и красоты.

"Культура есть область приложения духовных и интеллектуальных сил человечества, вобравшая в себя многовековой опыт творческого, созидательного преображения окружающего мира. Цель этого преображения - подлинная гармония бытия, ориентирами на пути достижения которой являются идеалы любви, добра и красоты", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Он добавил, что перед деятелями культуры проблема нравственного выбора стоит "чрезвычайно остро".

Рождественские образовательные чтения - крупнейший церковно-общественный форум, который собрал более 15 тыс. участников из 16 стран. Участников чтений ждет работа по разным направлениям - образование, молодежная политика, благотворительность, реставрация и строительство храмов, культура и наука. С 24 по 26 января в Совете Федерации, Госдуме, Кремле, Общественной палате, МГУ и других вузах столицы пройдут более 190 мероприятий.

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