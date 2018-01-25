В регионах России отмечают День студента

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Необычные флешмобы, экскурсии по Никитскому ботаническому саду в Крыму, студенческие балы, ярмарки. О том, как празднуется главный праздник российских студентов на юге России - в материале ТАСС.

Студенческий колпак и "Татьянка"

Более 100 студентов вузов Волгограда приняли участие в необычной акции, которую впервые организовали для них сотрудники музея изобразительных искусств им. Ильи Машкова совместно с волгоградскими железнодорожниками.

Сотрудники музея помогли студентам, едущим в свои вузы на занятия, в течение поездки изготовить памятный сувенир - студенческий колпак с кисточкой, который можно прикрепить на удачу к рюкзаку, к чехлу мобильного телефона, сообщили ТАСС в пресс-службе Волгоградского филиала Приволжской железной дороги.

В Адыгее студенты и активисты ОНФ раздают в учебных заведениях открытки "Татьянка", на которых запечатлены будни студента - напряженная учеба, занятия спортом, ловля халявы, подготовка к экзаменам в ночь накануне сессии и прочее. По замыслу авторов, "Татьянка" - это собирательный образ девушки-студентки, воплощающей традиционные ценности и потребности молодежи.

Студенты факультета "Изобразительное искусство" Института искусств Адыгейского госуниверситета сами разработали эскизы открыток, которые затем были напечатаны в университетской типографии.

"Татьянка - это персонаж, который стал воплощением целого поколения студентов. Это новая традиция, которая зародилась в студенческом сообществе сравнительно недавно, но уже прижилась в нескольких вузах страны. Подарить "Татьянку" - значит поздравить студента с его законным праздником и напомнить, что быть российским студентом - почетно и просто здорово. Это лучшие годы, о которых будем вспоминать всю жизнь", - прокомментировал ТАСС ход акции координатор молодежного направления движения "Молодежка ОНФ в Адыгее" Дмитрий Войнов.

Цветущие абрикосы и пирожные от Шанель

День открытых дверей устроил для студентов вузов старейший в России Никитский ботанический сад. Несмотря на морозную для Крыма погоду, столбики термометра показывают минус семь, в саду можно увидеть цветущие растения, для этого достаточно лишь предъявить студенческий билет.

"Посмотреть в саду есть на что: уже несколько недель цветут подснежники, жимолость, морозник, жасмин голоцветковый, юкка, абрикос Муме, фиалки и другие растения", - сообщили ТАСС в пресс-службе Никитского сада.

Астраханские студенты отмечают Татьянин день ярмарочными гуляньями и спортивным турниром. Основные события проходят в Астраханском государственном техническом университете (АГТУ), в котором обучаются почти 12 тыс. человек из 43 стран.

Главное мероприятие, которое проходит здесь традиционно с середины XX века, конкурс красоты и интеллекта "Мисс АГТУ". В нем участвуют девушки от восьми факультетов.

"Тематика этого года - женские черты. В соответствие с этим каждый факультет и его мисс представляют небольшой праздничный стол, оформленный в соответствующем стиле. Так, сегодня можно было встретить угощения в виде летучих мышей от девушки-вамп, пирожные от Шанель, печенья в виде карт украшали стол девушки "гадалки", а мисс "загадка" предлагала оборотные зелья. После оценки жюри все эти сладости смогут продегустировать наши студенты", - отметили в университете.

Королева бала

В Волгоградском аграрном университете (ВолГАУ) прошел ректорский бал с выступлением студентов-вокалистов, ректорского оркестра, избранием королевы бала из числа студенток по имени Татьяна. В продолжение традиций Московского государственного университета (МГУ) на балу в аграрном университете преподаватели и студенты угостились безалкогольной медовухой, изготовленной студентами факультета перерабатывающих технологий и товароведения ВолГАУ.

Студенты Севастопольского госуниверситета отпразднуют Татьянин день традиционным студенческим балом. Здесь на паркете в историческом здании университета на ул. Гоголя соберутся нарядные дамы кавалеры. Дресс-код строгий: девушки должны быть в платьях в пол, а парни в строгих костюмах.

"Классические фасоны платьев и элегантные манеры танцующих отнесут воображение к эпохе балов и званых вечеров. Звуки инструментальной музыки и круговорот ярких красок создадут атмосферу для непринужденного общения и знакомств", - сказали в пресс-службе вуза.

В Татьянин день в одном из старейших вузов Ростовской области - Южно-Российском государственном политехническом университете имени Платова пройдет губернаторский бал, где одновременно станцуют 700 студентов, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы губернатора Ирина Четвертакова.

"Губернаторский бал - это традиционная история для нашего студенчества. (...) При выборе вуза самое основное условие было наличие большого красивого зала. Уже вот два- три года это Новочеркасский бывший политех (Южно-Российский государственный политехнический университет имени Платова в городе Новочеркасске Ростовской области), где потрясающие залы есть с красивыми витражными окнами", - пояснила она.