В Чечне откроется первый в регионе горнолыжный курорт "Ведучи"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Церемония открытия первого в Чечне горнолыжного курорта "Ведучи" состоится в пятницу, сообщили в пресс-службе компании "Курорты Северного Кавказа", под управлением которой находится курорт. В открытии примут участие министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, первый замминистра Одес Байсултанов, руководство республики.

Церемония будет включать в себя официальный запуск канатной дороги и экскурсионный спуск, а также показательные выступления профессиональных лыжников и сноубордистов. Участники праздника смогут увидеть выступления национальных ансамблей "Вайнах" и "Нохчо", принять участие в мастер-классах по кузнечному, гончарному и ткацкому делу, резьбе по дереву, купить готовые сувениры. Весь день будет работать зона народных промыслов, пройдут мастер-классы по прикладному искусству и приготовлению блюд национальной кухни. Завершится день световым шоу и праздничным салютом.

После открытия для гостей курорта заработает кресельная канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км "зеленой" категории сложности (для начинающих). В первый год работы курорта для привлечения начинающих горнолыжников будет снижена цена однодневного ски-пасса - она составит 400 рублей для взрослых и 200 рублей для детей в возрасте от 6 до 13 лет.

Бесплатно воспользоваться канатной дорогой смогут дети в возрасте до 5 лет, гости курорта старше 75 лет, а также инвалиды первой группы и дети-инвалиды до 18 лет. Для гостей курорта в возрасте от 65 до 75 лет предусмотрена скидка в размере 50%.

Планы по развитию курорта

К 2021 году на территории комплекса "Ведучи" планируется построить более 15,4 км горнолыжных трасс и шесть подъемников. Согласно госпрограмме "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", рассчитанной на период до 2025 года, финансирование работ из федерального бюджета в 2017-2020 годах составит 6,5 млрд рублей.

При реализации планов по развитию "Ведучи" в полном объеме к 2025 году годовой турпоток должен составить 180 тыс. человек, количество мест размещения - 1 тыс., должно быть создано 719 рабочих мест. Полный возврат бюджетных инвестиций в государственную казну должен произойти к 2041 году.