Делегации из 71 региона уже подтвердили участие в первом форуме "Наставник"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Делегации из 71 региона России подтвердили свое участие в первом Всероссийском форуме "Наставник", который пройдет в Москве с 13 по 15 февраля, сообщил ТАСС в пятницу директор по коммуникациям Агентства стратегических инициатив (АСИ) Игорь Карачин.

"Делегации из 71 региона России подтвердили участие во Всероссийском форуме "Наставник". Наиболее крупными по составу участников являются делегации из Москвы, Московской области, Республики Татарстан и Ульяновской области. Для участия в форуме от каждого из этих регионов делегировано свыше 100 человек", - сказал он.

По словам Карачина, предполагается, что в форуме примут участие представители всех 85 субъектов РФ. В частности, ожидается участие представителей крупнейших государственных корпораций, федеральных и региональных органов власти, лучших наставников в различных сферах, а также членов профессиональных ассоциаций, лидеров проектов и студентов профильных университетов.

О форуме

"Наставник" - первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества в РФ. Он пройдет с 13 по 15 февраля 2018 года на площадке 75 павильона ВДНХ в Москве. Форум проводится с целью формирования государственной программы поддержки наставничества, а также выбора лучших практик для их внедрения в регионах страны. Деловая программа форума условно разделена на 4 основных блока: "Наставничество на производстве", "Наставничество в социальной сфере", "Наставничество в образовании и кружковом движении" и "Наставничество в бизнесе и предпринимательстве".

В рамках форума будут названы победители Всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества" в пяти номинациях: "Наставничество на производстве", "Наставничество в бизнесе и предпринимательстве", "Наставничество в социальной сфере", "Наставничество в образовании и кружковом движении", "Дети учат детей". Также учреждены две персональные номинации - гран-при "Наставник года" для подвижников, выпустивших несколько поколений молодых профессионалов, и "Руководитель года" для директоров предприятий, лично принимающих участие в наставничестве.

В феврале-марте этого года окружные форумы "Наставник" пройдут в семи федеральных округах России в Ленинградской, Свердловской, Иркутской областях, Республике Крым, Удмуртской Республике, Ставрополе и Владивостоке.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером первого Всероссийского форума "Наставник".