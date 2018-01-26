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THR: Джеймса Франко убрали с обложки Vanity Fair из-за обвинений в домогательствах

Общество
26 января, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Ранее газета Los Angeles Times сообщила, что против актера выступили пять женщин с обвинениями в неподобающем поведении сексуального характера

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ТАСС, 26 января. Журнал Vanity Fair убрал со своей обложки американского актера Джеймса Франко в связи с предъявленными ему обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на источник в издании.

Франко был в числе 13 знаменитостей, которые участвовали в фотосессии для нового номера  Vanity Fair под названием Hollywood Portfolio.

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LA Times: Джеймса Франко обвинили в неподобающем поведении сексуального характера

"Мы приняли решение исключить Джеймса Франко с "голливудской" обложки, как только узнали о выдвинутых против него обвинениях в неподобающем поведении", - приводит журнал слова источника.

Помимо Франко, в съемках принимали участие Опра Уинфри, Роберт де Ниро, Николь Кидман, Риз Уизерспун, Том Хэнкс, Харрисон Форд и другие звезды. Отмечается, что фотограф Энни Лейбовиц снимала актеров небольшими группами. Позднее с помощью цифровой обработки изображения были соединены, что позволило избежать пересъемки после удаления Франко с обложки, уточняет The Hollywood Reporter.

Как сообщила в январе газета Los Angeles Times, пять женщин выступили с обвинениями против Франко в неподобающем поведении сексуального характера. Четверо из них учились вместе с Франко в актерской школе, еще одна утверждает, что 39-летний актер неподобающе вел себя с ней, когда был ее "наставником".

Джеймс Франко - обладатель двух премий "Золотой глобус", последняя из которых - за роль в фильме "Горе-творец" (The Disaster Artist, 2017). Актер также номинировался на "Оскар" за роль в картине "127 часов" (127 Hours, 2010).

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