Переселение жильцов аварийных домов в Ингушетии завершится в мае 2018 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют завершить переселение жильцов из аварийных многоквартирных домов в республике в мае 2018 года. В течение этого времени в новые дома въедут почти 800 человек, сообщила в пятницу пресс-служба главы субъекта.

"Ингушетия завершит переселение жителей аварийных многоквартирных домов в мае 2018 года", - говорится в сообщении.

Всего по итогам данной программы будут расселены 1092 человека. Вместо 30 аварийных домов планируется построить 12 новых домов на 244 квартиры. Стоимость программы составляет 302,4 млн рублей, из которых 60% будут профинансированы за счет республиканского бюджета и 40% - из средств фонда ЖКХ. Речь, как отмечается, идет именно о домах, которые признаны аварийными после 1 января 2012 года. Жилье в рамках этой программы строится в городах Назрань, Малгобек, Карабулак, Сунжа, а также в Назрановском и Малгобекском районах.

"На сегодняшний день нам осталось переселить 182 семьи (783 человека)", - приводит пресс-служба слова главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Кроме того, как отмечается, полностью завершена реализация программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2013-2015 годах", в которую был включен весь аварийный многоквартирный жилищный фонд, признанный таковым на 1 января 2012 года.

Ранее сообщалось, что в республике в новом микрорайоне "Юбилейный" в Назрани расположены дома, рассчитанные на 1,2 тыс. квартир, 773 из которых предназначены для вынужденных переселенцев из Чечни, еще 232 - для бывших жителей аварийных домов.