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Более 100 человек вернулись в свои дома за сутки в Сирии

Общество
26 января, 22:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Также офицеры ЦПВС фиксировали отдельные нарушения режима прекращения огня в провинциях Латакия и Хомс

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 100 человек возвратились в свои дома в Сирии за минувшие сутки. Об этом в пятницу сообщил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

"Всего за сутки в свои дома вернулись 105 человек, в том числе в провинции Алеппо - 24, в провинции Хомс - 21, в провинции Дейр-эз-Зор - 60 человек", - говорится в сообщении.

Офицеры ЦПВС фиксировали отдельные нарушения режима прекращения огня в провинциях Латакия и Хомс, а также в пригороде Дамаска Восточная Гута.

В ходе двух гуманитарных акций были доставлены одежда и обувь учащимся школы русского языка имени Шабана Ахмата в населенном пункте Джабла провинции Латакия и жителям населенного пункта Зарая провинции Алеппо. Кроме того, жители населенного пункта Киз-Хиль провинции Хомс получили более двух тонн продовольствия и одежды. Населенный пункт Мазлум провинции Дейр-эз-Зор обеспечен питьевой водой, говорится в сообщении ЦПВС.

Российские военные врачи оказали помощь 60 мирным жителям, в том числе пяти детям, добавили в Центре.

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