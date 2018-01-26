Более 100 человек вернулись в свои дома за сутки в Сирии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 100 человек возвратились в свои дома в Сирии за минувшие сутки. Об этом в пятницу сообщил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

"Всего за сутки в свои дома вернулись 105 человек, в том числе в провинции Алеппо - 24, в провинции Хомс - 21, в провинции Дейр-эз-Зор - 60 человек", - говорится в сообщении.

Офицеры ЦПВС фиксировали отдельные нарушения режима прекращения огня в провинциях Латакия и Хомс, а также в пригороде Дамаска Восточная Гута.

В ходе двух гуманитарных акций были доставлены одежда и обувь учащимся школы русского языка имени Шабана Ахмата в населенном пункте Джабла провинции Латакия и жителям населенного пункта Зарая провинции Алеппо. Кроме того, жители населенного пункта Киз-Хиль провинции Хомс получили более двух тонн продовольствия и одежды. Населенный пункт Мазлум провинции Дейр-эз-Зор обеспечен питьевой водой, говорится в сообщении ЦПВС.

Российские военные врачи оказали помощь 60 мирным жителям, в том числе пяти детям, добавили в Центре.