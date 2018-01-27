ГРОЗНЫЙ, 26 января. /ТАСС/. В пятницу в Чечне открылся горнолыжный курорт "Ведучи". Пока для туристов открыт сервисный центр с пунктом проката, кресельная канатная дорога, протяженностью 800 метров и километровая трасса для начинающих, но на ближайшие несколько лет запланировано еще много работы. О празднике, которым стало для региона открытие "Ведучи", ожиданиях, которые с ним связаны, и планах по развитию курорта - в репортаже ТАСС.

В пятницу горы Итум-Калинского района Чечни в 80 километрах от Грозного окутал густой туман. Он не стал помехой для десятков гостей республики, спортсменов и журналистов, которые приехали на открытие курорта "Ведучи". Перед церемонией открытия дети получили первый урок катания на горных лыжах.

"Это ребята из Итум-Кали и Тазбич, из двух школ, и они первые кто встал на этот склон. У "Курортов Северного Кавказа" есть проект - "Лыжи зовут". Третий год он работает на "Архызе", второй год на "Эльбрусе", и в этом году стартует на "Ведучи". Ребята из школ будут сюда приезжать и заниматься бесплатно, им будет предоставляться оборудование и инструкторы, которые будут с ними вставать на склон", - пояснила ТАСС пресс-служба компании.

"Хороший курорт"

Новую трассу смогли испытать и ребята постарше, например, лыжник Ризван Кадыров. "Хороший курорт, отличная трасса - можно отдыхать. Я буквально недавно учился кататься на лыжах, а сегодня пригласили на открытие. Молодежь в Чечне любят лыжи и сноуборды, уверен, что будут приезжать и с удовольствием отдыхать", - сказал он после спуска.

Спортсмены также позитивно оценили перспективы курорта. "Отличная горка, отличный склон, я видел план того, как будет развиваться курорт - это замечательно. Мы в 2013 году видели, как создание курорта начиналось, и каким он стал сейчас. Курорт привлечет молодежь со всего Северного Кавказа, у "Ведучи" большие перспективы", - поделился впечатлениями после спуска Андрей Полуяхтов, чемпион Свердловской области по лыжному слоуп-стайлу.

По его словам, чтобы научиться кататься на лыжах или сноуборде необходимо в среднем от пяти до десяти уроков с инструктором. Для этого на курорте есть все возможности. Уже в субботу первые туристы смогут взять на прокат лыжи и сноуборды по тарифам, более низким, чем на других курортах Северного Кавказа.

"У нас есть прокат в Карачаево-Черкесии - горнолыжный курорт "Архыз", здесь мы продолжаем работу. Лыжи и сноуборды для "Ведучи" совершенно новые, до сих пор в пленках. За оборудованием мы следим, у нас есть специальные станки, на которым мы подтачиваем и проверяем его", - сказал оператор проката Ансар Хубиев.

Эдельвейс в горах Кавказа

Символом нового курорта стал горный эдельвейс. Участницы ансамбля "Нохчо" повторили очертания этого цветка в своем танце на дне открытия. В шатрах хозяйки готовили блюда национальной чеченской кухни, а мастера показывали свои работы и обучали всех желающих гончарному, ткацкому делу и резьбе по дереву. Один из мастеров, гончар из Грозного Иса Абкаров, даже изготовил ко дню открытия курорта специальные тарелки с резным орнаментом, силуэтом статной горянки и надписью "Ведучи".

На открытии также выступили мотоциклисты московского клуба FERZ. Они исполнили трюки в прыжке над огнем под музыку групп Nirvana, AC/DC и Queen.

Перспективы развития

Курорт "Ведучи" планируют развивать и дальше. "Это только начало большого пути, совсем скоро появится уникальная, не имеющая аналогов в России канатная дорога, которая свяжет два горных склона. Значительно расширена зона катания на северном склоне. "Ведучи" является проектом мирового уровня, и я уверен, что он станет популярным не только среди жителей РФ, но и зарубежных стран", - заявил на церемонии открытия глава региона Рамзан Кадыров.

В 2018 году начаты работы по проектированию объектов первого этапа северного склона, строительство которых запланировано в 2019-2020 годы, что позволит расширить зону катания, ввести в эксплуатацию дополнительные канатные дороги, а также сопутствующую инфраструктуру.

"Горнолыжная инфраструктура строится в рамках государственной программы развитие СКФО. Уже вложено около миллиарда рублей, на первый этап. <…> Частные инвесторы уже вкладываются в обустройство проката, общепита", - сказал журналистам министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Он отметил важность того факта, что курорт находится в одном из густонаселенных районов республики. "Это есть как раз малый и средний бизнес, круглогодичная возможность показывать наше кавказское гостеприимство, иметь устойчивый доход, и через это мы решаем ключевую задачу, которую ставит президент - улучшаем качество жизни людей на всей территории страны", - добавил Кузнецов.

Завершить строительство курорта планируется к 2025 году. Предполагается, что к этому моменту он сможет принимать до 4,8 тыс. гостей в день. Всего в рамках проекта предусмотрено создание 17 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью 16,5 километра, три зоны внетрассового катания и семь канатных дорог.

"Ведучи" войдет в экскурсионные программы уже в этом году. "Думаю, что курорт будет пользоваться спросом и увеличит поток туристов именно в этом направлении, потому что обычно турпоток идет в Грозный и на озеро Кезеной-Ам, в Аргунское ущелье. Теперь, я просто уверена, что от заявок не будет отбоя и мы создадим регулярные экскурсии до "Ведучи". Поскольку это будет всесезонный курорт, покататься на канатной дороге, полюбоваться горными пейзажами туристы будут приезжать круглый год", - сказала ТАСС директор республиканского туроператора "Тур-Экспо" Элина Батаева.