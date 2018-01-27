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Тиллерсон заявил, что трагедия Холокоста никогда не должна повториться

Общество
27 января, 13:07 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 27, января. /ТАСС

Узники комплекса концлагерей Аушвиц-Биркенау были освобождены Красной армией 27 января 1945 года

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ВАРШАВА, 27 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон почтил в польской столице в субботу память жертв концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Госсекретарь возложил венок к памятнику Героям гетто в Варшаве - мемориалу, установленному в месте первого военного столкновения еврейских ополченцев с немецко-фашистскими силами в ходе восстания в Варшавском гетто в 1943 году.

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В своем выступлении Тиллерсон указал, что "никто не может оставаться равнодушным к трагедии Холокоста".

"Аушвиц-Биркенау - место трагедии, - подчеркнул он. - Мы должны помнить, что произошло в то время". "Сегодняшний день напоминает, что мы никогда не можем поддаваться злу, - добавил госсекретарь. - Важно, чтобы произошедшее никогда больше не повторилось".

"Сегодня мы вспоминаем всех погибших и должны повторить себе: "Никогда больше", - констатировал он.

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашисты убили свыше 1 млн евреев - их травили в газовых камерах и сжигали в крематориях. По разным данным, там погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Узники комплекса концлагерей были освобождены Красной армией 27 января 1945 года. В 2005 году Генеральной Ассамблеей ООН было принято решение сделать эту дату Международным днем памяти жертв Холокоста.

Тиллерсон прибыл в Польшу с визитом в пятницу. Поздним вечером он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Как информировала канцелярия польского лидера, они обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, а также развитие экономических и политических связей. Около полудня в субботу запланирована встреча Тиллерсона с лидером правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярославом Качиньским.

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Персоны
Дуда, Анджей Тиллерсон, Рекс Моравецкий, Матеуш
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