Семь жилых домов в Мурманске остались без водоснабжения из-за прорыва водовода

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Семь жилых домов в Мурманске лишились водоснабжения из-за прорыва водовода, коммунальные службы планируют ликвидировать аварию в течение дня, сообщила в субботу пресс-служба администрации города.

"Информация об аварии поступила в 8 утра, было зафиксировано повреждение на трубе диаметром 300 мм. Поток воды пошел по улице Старостина, вниз по улице Карла Маркса до улицы Софьи Перовской. Устранением аварии занимаются сотрудники ГОУП "Мурманскводоканал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени выход воды на улицы удалось остановить. Дорожная техника устраняет образовавшуюся наледь. На пострадавших участках ГИБДД вводит ограничение движения транспорта.

По данным регионального управления МЧС, в субботу в Мурманской области местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха в течение суток - от 12 до 17 градусов мороза, при прояснениях - до минус 27, в центральных районах местами ожидается мороз до 30 градусов ниже нуля.