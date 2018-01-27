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Семь жилых домов в Мурманске остались без водоснабжения из-за прорыва водовода

Общество
27 января, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Коммунальщики планируют ликвидировать аварию в течение дня

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Семь жилых домов в Мурманске лишились водоснабжения из-за прорыва водовода, коммунальные службы планируют ликвидировать аварию в течение дня, сообщила в субботу пресс-служба администрации города.

"Информация об аварии поступила в 8 утра, было зафиксировано повреждение на трубе диаметром 300 мм. Поток воды пошел по улице Старостина, вниз по улице Карла Маркса до улицы Софьи Перовской. Устранением аварии занимаются сотрудники ГОУП "Мурманскводоканал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени выход воды на улицы удалось остановить. Дорожная техника устраняет образовавшуюся наледь. На пострадавших участках ГИБДД вводит ограничение движения транспорта.

По данным регионального управления МЧС, в субботу в Мурманской области местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха в течение суток - от 12 до 17 градусов мороза, при прояснениях - до минус 27, в центральных районах местами ожидается мороз до 30 градусов ниже нуля.

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