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Премьер Польши призвал не забывать произошедшего в Освенциме

Общество
27 января, 21:42 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 27, января. /ТАСС

В памятной церемонии приняли участие несколько десятков бывших узников концлагеря

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ВАРШАВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в субботу на церемонии, посвященной 73-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, призвал не забывать о трагедии Освенцима и не позволять распространяться преступным идеологиям.

Памятные мероприятия проходят этим вечером в музее, созданном на месте бывшего лагеря смерти. В них принимают участие несколько десятков бывших узников, официальные лица, представители духовенства.

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По словам Моравецкого, "лагеря смерти, как предостережения, должны оставаться в нашей памяти". "Произошедшее тогда страшное преступление было отделено от мира не только высокой стеной с колючей проволокой, но и страшной, темной, гитлеровской, нацистской идеологией", - указал он, подчеркнув, что сегодня "не может быть принятия никакой преступной идеологии, как немецкий нацизм, коммунизм, расизм, антисемитизм".

"Мы будем помнить о механизмах смерти, которые тогда применялись. Мы обязаны это помнить", - добавил глава польского правительства. "В Освенциме зло продемонстрировало свою самую темную сторону, - сказал он. - Мы должны бороться за правду и справедливость, давать миру надежду".

В ходе церемонии бывшие узники поделились с собравшимися своими воспоминаниями. Мария Хёрл передала историю своей семьи - матери, братьев и сестер, попавших в Освенцим. Ребенком она пережила расставание с близкими, а после завершения войны, будучи приемным ребенком в польской семье, нашла свою родную маму в Витебске. Другая бывшая узница Бронислава Каракульская рассказала, как дважды избежала смерти в печах крематория, позднее став одной из спасенных Оскаром Шиндлером.

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашисты убили свыше 1 млн евреев - их травили в газовых камерах и сжигали в крематориях. По разным данным, там погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Узники комплекса концлагерей были освобождены Красной армией 27 января 1945 года.

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