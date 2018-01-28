В Нижнем Новгороде прошла акция оппозиции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Около 550 человек приняли участие в согласованной акции оппозиции, которую провели сторонники блогера Алексея Навального в Нижнем Новгороде. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщили в городском управлении по безопасности и мобилизационной подготовке.

''Около 550 человек, без происшествий'', - сказал собеседник агентства.

Акция началась в 12:00 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС) на площади Ленина и длилась чуть меньше часа. Площадь расположена рядом с Нижегородской ярмаркой, недалеко от центра города.

Навальный собирался участвовать в предстоящий в марте выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца, однако Центризбирком отказал в регистрации его инициативной группы из-за наличия у него судимости по статье УК РФ "Присвоение и растрата", которая относится к категории тяжких. По делу "Кировлеса" в 2017 году его приговорили к пятилетнему условному сроку с испытательным сроком один год и пять месяцев.