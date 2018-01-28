В акции оппозиции в Саратове приняли участие 230 человек

САРАТОВ, 28 января. /ТАСС/. Порядка 230 человек приняли участие в акции оппозиции, которая прошла в воскресенье в Саратове. Каких-либо нарушений закона и других инцидентов зафиксировано не было, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы администрации города Татьяна Плющева.

"В акции, которая ранее была согласована, приняли участие 230 человек. Никаких нарушений в ходе акции не было", - сказала Плющева.

Акция оппозиции, инициатором которой стал блогер Алексей Навальный, прошла в Саратове на Набережной Космонавтов на берегу Волги. Акция продолжалась не более часа.