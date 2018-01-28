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В акции оппозиции в Перми приняли участие 380 человек

Общество
28 января, 15:41 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 28, января. /ТАСС

Акции были согласованы и прошли без происшествий

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ПЕРМЬ, 28 января. /ТАСС/. Согласованные протестные акции сторонников блогера Алексея Навального прошли в Пермском крае без происшествий, сообщили ТАСС в мэрии.

"Акция была согласована с администрацией города. По нашим данным, в Перми на акцию вышли 380 человек", - сказал представитель мэрии.

Акция в Перми началась в 13:00 по местному времени (11:00 мск) в Саду камней и продлилась около часа, в 14:00 (12:00 мск) ее участники начали расходиться.

Помимо Перми акции протеста прошли еще в нескольких городах Прикамья. В Березниках она собрала около 70 человек, в Чайковском - 30, сообщили в городских администрациях.

В МВД по Пермскому краю ТАСС подтвердили, что все акции были согласованы и прошли без происшествий.

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