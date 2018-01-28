В акции оппозиции в Казани приняли участие 500 человек

КАЗАНЬ, 28 января. /ТАСС/. Около 500 человек приняли участие в согласованной акции оппозиции, которая прошла в воскресенье в Казани, каких-либо нарушений закона не зафиксировано, сообщили ТАСС в пресс-службе городского УМВД.

"В акции, которая ранее была согласована, приняли участие, по предварительным данным, 500 человек. Никаких нарушений в ходе акции не было", - сказал представитель пресс-службы.

Акция оппозиции, инициатором которой стал блогер Алексей Навальный, прошла в Казани на площадке перед Мусоросортивочной станцией, она продолжалась около 1,5 часа.