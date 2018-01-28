Саперы в Гонконге обезвредили крупную авиабомбу времен Второй мировой войны

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 января. /ТАСС/. Полицейские взрывотехники успешно обезвредили в Гонконге авиабомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную сутками ранее на стройплощадке в центре города. Операция по разминированию продолжалась 12 часов, сообщили в правоохранительных органах.

"Этот процесс оказался весьма сложным и занял дольше времени, чем ожидалось", - заявил старший группы саперов Тони Чоу. По его словам, специалистам пришлось вырезать несколько отверстий на корпусе лежащей под наклоном бомбы, чтобы затем постепенно нейтрализовать взрывчатые вещества.

Один из детонаторов снаряда оказался поврежден, что делало крайне опасным любую попытку его перемещения. В случае взрыва, радиус зоны поражения составил бы 200-300 метров, при этом отдельные осколки могли разлететься на расстояние до 2 км.

Неразорвавшийся снаряд длиной 140 см и диаметром 45 см обнаружили в районе Ван Чай на глубине около 15 метров рабочие, сооружающие новую ветку метро. Полиция еще в субботу перекрыла прилегающие к опасной зоне дороги, эвакуировав 1,3 тыс. человек. В качестве меры предосторожности власти также распорядились приостановить паромное сообщение в этом районе и закрыть близлежащий спортивный комплекс.

По оценкам специалистов, речь идет о бомбе ANM-65 американского производства массой 450 кг, содержащей 225 кг взрывчатки. Она была сброшена в период японской оккупации Гонконга, который начался практически одновременно с бомбардировкой Перл-Харбора в декабре 1941 года и длился до 1945 года. Ранее здесь уже неоднократно находили и обезвреживали подобные боеприпасы, но столь крупные - всего дважды.