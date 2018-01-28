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Саперы в Гонконге обезвредили крупную авиабомбу времен Второй мировой войны

Общество
28 января, 16:42 UTC+3 ГОНКОНГ /СЯНГАН/ 28, января. /ТАСС

Для нейтрализации снаряда специалистам пришлось вырезать несколько отверстий в его корпусе

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 января. /ТАСС/. Полицейские взрывотехники успешно обезвредили в Гонконге авиабомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную сутками ранее на стройплощадке в центре города. Операция по разминированию продолжалась 12 часов, сообщили в правоохранительных органах.

"Этот процесс оказался весьма сложным и занял дольше времени, чем ожидалось", - заявил старший группы саперов Тони Чоу. По его словам, специалистам пришлось вырезать несколько отверстий на корпусе лежащей под наклоном бомбы, чтобы затем постепенно нейтрализовать взрывчатые вещества.

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Один из детонаторов снаряда оказался поврежден, что делало крайне опасным любую попытку его перемещения. В случае взрыва, радиус зоны поражения составил бы 200-300 метров, при этом отдельные осколки могли разлететься на расстояние до 2 км.

Неразорвавшийся снаряд длиной 140 см и диаметром 45 см обнаружили в районе Ван Чай на глубине около 15 метров рабочие, сооружающие новую ветку метро. Полиция еще в субботу перекрыла прилегающие к опасной зоне дороги, эвакуировав 1,3 тыс. человек. В качестве меры предосторожности власти также распорядились приостановить паромное сообщение в этом районе и закрыть близлежащий спортивный комплекс.

По оценкам специалистов, речь идет о бомбе ANM-65 американского производства массой 450 кг, содержащей 225 кг взрывчатки. Она была сброшена в период японской оккупации Гонконга, который начался практически одновременно с бомбардировкой Перл-Харбора в декабре 1941 года и длился до 1945 года. Ранее здесь уже неоднократно находили и обезвреживали подобные боеприпасы, но столь крупные - всего дважды.

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