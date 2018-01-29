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Роспотребнадзор предупредил о появлении в Турции комаров - переносчиков вируса Зика

Общество
29 января, 1:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

На прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки, сообщили в минздраве Турции

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил российских туристов о выявлении в ряде прибрежных провинций Турции комаров - переносчиков вируса Зика. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"По данным министерства здравоохранения Турции, на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика", - говорится в сообщении. Там же, отмечает ведомство, в октябре 2017 года у четырех человек был выявлен вызывающий лихорадку вирус после посещения Кубы.

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Прогнозируется, что ареал обитания комаров, которые переносят этот вирус, распространится также на центральные районы Турции и северное побережье Черного моря.

Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде. Переносчиком вируса является комар Aedes aegypti. Поначалу эта болезнь не считалась особенно опасной, однако ученые забили тревогу после начала в 2015 году вспышки лихорадки Зика в Бразилии. В ходе нее проявилась ранее не отмечавшаяся способность этой болезни вызывать тяжелые врожденные дефекты.

С 1 февраля по 18 ноября 2016 года в мировой системе здравоохранения действовал объявленный ВОЗ режим чрезвычайной ситуации, связанный с распространением Зики. Объявив об отмене чрезвычайной ситуации, всемирная организация тем не менее информировала, что "вирус Зика и связанные с ним последствия остаются значительным и долгосрочным вызовом в сфере здравоохранения, требующим интенсивных действий". К январю 2017 года число стран, в которых были зарегистрированы случаи передачи инфекции, достигало 76.

К клиническим признакам лихорадки, вызываемой этим вирусом, относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах. Наиболее опасен вирус для беременных женщин, так как он может вызвать различные отклонения в развитии плода. Самым тяжелым из них считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа, которое может сопровождаться умственной отсталостью, нарушениями слуха, зрения и другими отклонениями.

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