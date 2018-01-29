МЧС переведено в режим повышенной готовности в Сочи из-за Конгресса сирийского нацдиалога

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Подразделения Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю переведены в режим повышенной готовности на время проведения в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В целях обеспечения безопасности при организации проведения мероприятий и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия силы и средства Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю приведены в режим повышенной готовности до 09:00 мск 1 февраля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для обеспечения безопасности проведения мероприятий привлечена группировка сил и средств общей численность более 4600 человек и свыше 1000 единиц техники. "Это представители различных служб и ведомств, в том числе более 800 человек, 120 единиц техники и один вертолет Ми-8 от МЧС России", - сообщили в министерстве.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января. По данным организаторов, на форум приглашены порядка 1,6 тыс. делегатов, представляющих все слои сирийского сообщества. По национальному составу большинство из участников - арабы (94,5%). Среди приглашенных есть курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы.

Также для участия в качестве наблюдателей приглашены все основные региональные и международные внешние игроки.