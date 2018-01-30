Более 250 мероприятий пройдут в КБР в рамках Всероссийского Года добровольца

НАЛЬЧИК, 30 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) разработали план мероприятий по проведению в республике всероссийского Года добровольца (волонтера), который включает в себя более 250 пунктов. Об этом сообщил во вторник замминистра образования республики Артур Кажаров.

"При формировании плана мероприятий учтены основные направления развития волонтерского движения в России и [в частности] в Кабардино-Балкарии. В нашем плане предусмотрено более 250 мероприятий регионального и муниципального уровней", - сказал Кажаров, представляя документ на заседании оргкомитета по подготовке и проведению в 2018 году в КБР Года добровольца (волонтера).

В том числе будет создан единый реестр волонтеров республики. Одним из мероприятий станет открытие регионального ресурсного центра по развитию добровольческого движения на базе Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ). "Этот проект реализуется на средства президентского гранта (300 тыс. рублей), который выиграл вуз. В настоящее время все для начала работы готово, в том числе и четыре сотрудника, которые будут работать в центре на постоянной основе", - сообщил проректор по научно-исследовательской работе КБГУ Юсуф Малкандуев.

Как в свою очередь заявила первый зампред правительства - министр образования, науки и по делам молодежи КБР Нина Емузова, "волонтерство присуще народам Кабардино-Балкарии". "Надо помнить, что взаимопомощь - это то, что живет в наших народах всегда. Мы помним, как в селах все собирались и строили одному человеку дом, и эти традиции необходимо продолжить", - отметила она.

Официальное открытие Года планируется 28 февраля в Государственном концертном зале в Нальчике. Во время церемонии будет организована интерактивная выставка, где можно будет увидеть, чем занимаются волонтеры республики, каких результатов уже достигли и какие у них традиции.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.