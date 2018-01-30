СМИ отмечают свой "вклад" в составление "кремлевского списка" минфина США

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Несколько российских деловых СМИ обратили внимание на полное совпадение рейтингов бизнесменов и корпораций, составленных экспертами этих изданий, с "кремлевским списком", подготовленным минфином США для Конгресса.

В частности, сайт Forbes обращает внимание на то, что список бизнесменов, попавших в доклад, полностью совпадает с российской частью рейтинга богатейших людей мира по версии этого издания. "В "кремлевском списке", подготовленном минфином США, вошли 96 бизнесменов. И все 96 - члены российской части глобального рейтинга Forbes. Их суммарное состояние составляет $386,3 млрд", - отмечает Forbes.

Журналисты РБК заметили, что составители "кремлевского списка" при составлении базировались также на подготовленном этим изданием рейтинге крупнейших компаний России (рейтинг РБК 500). "Перечень глав госкомпаний в той последовательности, в которой они представлены в "кремлевском списке", полностью соответствует очередности этих компаний в рейтинге РБК", - отмечает издание. По мнению журналистов РБК, этим объясняются внешние "странности" отбора топ-менеджеров госкомпаний для "кремлевского списка": например, наличие "Башнефти", хотя она входит в состав "Роснефти" (в рейтинге РБК "Башнефть" представлена самостоятельно), наличие госкорпораций "Ростех" и "Росатом" при отсутствии госкорпорации "Роскосмос" (в рейтинге РБК "Роскосмос" занял лишь 376-е место).

СМИ также обращают внимание на явные несоответствия в списке (к примеру, действующим гендиректором "Россетей" указан Олег Бударгин, покинувший эту должность в сентябре 2017 года), что ставит под сомнение серьезность подхода к составлению доклада.

Список фигурантов "кремлевского списка" стал известен во вторник утром. В документе содержится 210 имен: около сотни российских чиновников, а также крупные бизнесмены и руководители госкомпаний. Туда включены премьер-министр Дмитрий Медведев, все его заместители, а также все 22 российских министра.

Список не является санкционным. На фигурантов "кремлевского списка" не распространяются в США никакие ограничения и запреты.