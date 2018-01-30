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Роспотребнадзор проверит краснодарские гостиницы из черного списка Ростуризма

Общество
30 января, 17:37 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 30, января. /ТАСС

Цены на некоторые категории номеров в гостиницах на 4-151% выше установленных правительством РФ на время ЧМ-2018

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КРАСНОДАР, 30 января. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора проверят информацию о завышении на период проведения чемпионата мира по футболу в России стоимости проживания в гостиницах и отелях Краснодарского края, которые вошли в черный список Ростуризма. Об этом сообщили во вторник ТАСС в региональном управлении ведомства.

Ростуризм 23 января опубликовал черный список российских отелей, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В него вошла 41 гостиница в нескольких регионах России, в том числе пять гостиниц в Краснодарском крае: две в Сочи, по одной в Геленджике, Анапе и Краснодаре. Цены на некоторые категории номеров на 4-151% выше тех, которые установлены правительством РФ на время подобных мероприятий.

"Цены должны быть урегулированы. Мы этим вопросом сейчас занимаемся, проверяем эти сведения. Мы получили информацию из Ростуризма, из федеральной службы [по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека]", - сказали в управлении.

В ведомстве отметили, что штрафные санкции к отелям в обязательном порядке могут применяться, если они уже заключили договоры с клиентами на оплату номеров по ценам, превышающим те, которые установлены правительством. Если этого пока не произошло, но информация о завышении цен подтвердится, то отели могут, получив предостережение, самостоятельно исправить прайс, уведомить об этом Роспотребнадзор, и тогда никаких мер к ним применено не будет.

По данным ведомства, у специалистов управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю уже есть опыт подобной работы - такие же проверки велись в период подготовки и проведения зимней Олимпиады 2014 года и Кубка конфедераций в 2017 году, которые принял Сочи. "Работа в данном направлении будет продолжаться до 15 августа", - уточнили в управлении.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня). В Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре расположены тренировочные базы для национальных сборных-участниц чемпионата.

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