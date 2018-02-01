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С 1 февраля ежемесячные выплаты для федеральных льготников вырастут до 1078 рублей

Общество
1 февраля, 0:03 UTC+3

Стоимость набора соцуслуг проиндексируют на 2,5%

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Стоимость набора социальных услуг для федеральных льготников будет проиндексирована с 1 февраля на 2,5% и составит чуть более 1 тыс. рублей в месяц, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). 

В фонде напомнили, что федеральные льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг, могут выбирать, получать их в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. В стоимость набора социальных услуг входит обеспечение необходимыми медикаментами - 828 рублей, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение - 128 рублей, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 118 рублей.

В настоящее время Пенсионный фонд производит ежемесячные денежные выплаты более 15,4 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и др.

Общие расходы на выплаты всех видов с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 450,6 млрд рублей.

В фонде напомнили, что в 2017 году размер ежемесячной денежной выплаты также был проиндексирован с 1 февраля на 5,4%. С учетом индексации, он составлял в прошлом году 1048 руб. в месяц.

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