Калининградские спасатели продемонстрировали швейцарским дипломатам готовность к ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Калининградские спасатели продемонстрировали дипломатам Швейцарии готовность к обеспечению безопасности во время чемпионата мира по футболу. Интерес иностранных гостей возник, в частности, потому, что сборная Швейцарии встретится с командой Сербии в рамках группового этапа именно в Калининграде, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС России Алексей Баранов.

"ГУ МЧС России по Калининградской области посетила делегация посольства Швейцарии в РФ в составе вице-консула Хайнца Шмидта и атташе по вопросам обороны и спорта Бруно Русси. Принимающую сторону возглавил врио начальника ГУ МЧС России по Калининградской области Юрий Пасечник. Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в ходе ЧМ-2018, игры в рамках которого принимает и Калининград", - сказал он.

Для иностранных гостей была организована экскурсия в Центр управления в кризисных ситуациях и пожарно-спасательную часть №5. Представители МЧС России продемонстрировали делегации пожарно-спасательную технику и оборудование, предназначенное для борьбы с пожарами и ликвидации последствий ЧС, а также рассказали о работе системы сбора информации о происшествиях и порядке реагирования на них. "Швейцарские дипломаты высоко оценили уровень подготовки и оснащения подразделений МЧС России по Калининградской области", - отметил Баранов.

Представители делегации также сообщили, что в Калининград на матч с участием сборной Швейцарии планируют прибыть министр обороны, гражданской защиты и спорта Ги Пармелен, а также большое количество болельщиков из этой страны.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. "Стадион Калининград", рассчитанный на 35 тыс. мест, примет четыре матча группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).