МЧС ликвидировало 86 аварий на объектах ЖКХ в регионах, пострадавших от морозов

НОВО-ОГАРЕВО, 31 января. /ТАСС/. Силы МЧС оперативно ликвидировали 86 аварий на объектах ЖКХ в регионах, пострадавших от аномальных морозов, доложил президенту министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков.

"К сожалению, в этот период произошло 86 аварий на объектах ЖКХ. Жизнедеятельность населения потребовала принятия дополнительных мер и решений. Благодаря совместной и слаженной работе экстренных служб, все аварии были оперативно ликвидированы", - сообщил министр на встрече главы государства с членами правительства.

По его словам, можно констатировать, что в эти дни было снижено количество техногенных пожаров и чрезвычайных ситуаций. Он добавил, что на контроле находились все сбои в работе социальной инфраструктуры. "В этот период оказывалась адресная помощь населению, работали все социальные службы. Особое внимание уделялось многодетным семьям, студентам, ветеранам войны и людям преклонного возраста, а также социально незащищенным категориям населения, - рассказал министр. - В целом, это позволило обеспечить адресную помощь всем этим людям".

Кроме того, по данным главы МЧС, в регионах, пострадавших от аномальных холодов, силами спасателей велись дополнительные рейды и во всех этих регионах под особым контролем находились дома в частном жилом секторе с печным отоплением, особое внимание уделялось неблагополучным семьям.

Отдельное внимание Пучков уделил работе школ. По его словам, в 1300 школах в ряде регионов занятия были отменены, а в 16 субъектах РФ учащиеся посещали школы по усмотрению родителей. "В целом на выполнение задач привлекалась мощная группировка сил, 75 тыс. человек, соответствующая техника и экипировка, органы управления в этом режиме выполнили все возможные задачи, что позволило обеспечить работу всех систем жизнеобеспечения", - заключил министр.