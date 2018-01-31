Активисты в Адыгее нашли родных советского пилота, сбитого под Майкопом в 1942 году

МАЙКОП, 31 января. /ТАСС/. Общественники отыскали родственников пилота советского самолета-разведчика Пе-3бис, сбитого гитлеровцами в октябре 1942 года в пригороде Майкопа, сообщил в среду ТАСС Герой России Эдуард Цеев, возглавивший в Адыгее рабочую группу Общероссийского народного фронта по расследованию гибели экипажа.

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"В России еще много безымянных могил, где захоронены советские воины. Нам удалось установить имя еще одного героя-освободителя - уроженца Ульяновска Михаила Фадеевича Снеговского, долгие годы считавшегося пропавшим без вести. В поисках его родных мы сделали запросы и выяснилось, что одна из племянниц погибшего пилота, Виктория Снеговская, проживает в Санкт-Петербурге", - сказал он.

Помощь в экспедиции по расследованию гибели экипажа оказала одна из самых профессиональных на юге России поисковых групп - Краснодарская краевая общественная поисковая организация "Кубанский плацдарм", специализирующая на поиске самолетов времен Великой Отечественной войны. Самолет-разведчик был установлен по найденным поисковиками фрагментам, на одном из которых выбит заводской номер мотора. Установлено, что Пе-3бис был зачислен 4 сентября 1942 года в состав 27-й отдельной разведывательной эскадрильи ВВС Черноморского флота. По данным архивов, в том числе и Берлинского, Пе-3бис октября 1942 года не возвратился с боевого задания по разведке войск противника на ростовском направлении, пояснил Цеев.

Общественники продолжают поиски родных второго пилота подбитого фашистами самолета-разведчика - штурмана - воздушного стрелка Бориса Александровича Сабадаша, 1919 года рождения, из украинского города Каменец-Подольский. Они также проверяют информацию, что Пе-3бис - не единственный подбитый в этом районе советский самолет. Предстоит работа с базой архивных документов и восстановление хронологии событий тех лет, добавил руководитель рабочей группы.

"Хочу выразить благодарность всем, кто организовал зимнюю поисковую экспедицию. Для меня, племянницы Михаила Фадеевича Снеговского, всех наших родных случившееся стало настоящим потрясением. Мы не знали места его упокоения, теперь мы знаем, где та земля, где отдали свою жизнь за Родину совсем молодые мужественные летчики Михаил Снеговский и его товарищ Борис Сабодаш. Есть место, где можно поклониться их светлой памяти!" - написала Виктория Снеговская рабочей группе по расследованию гибели экипажа.

Нацистская оккупация Адыгеи длилась с августа 1942 по февраль 1943 года, регион был освобожден в результате наступательной операции Черноморской группы войск. 18 февраля 1943 года войска Красной Армии освободили Тахтамукайский район, аулы Афипсип и Псейтук, этот день считается днем окончательного освобождения Адыгеи. На фронт в годы войны из Адыгеи было призвано 80 тысяч человек, из них более 33 тысяч погибли. Практически все жители республики были отмечены боевыми наградами, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.