Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 56.18
€ 69.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новогодние ели с площадей Вологды используют при изготовлении чучела Масленицы

Общество
31 января, 17:08 UTC+3 ВОЛОГДА /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Всего в этом году в городе установили 17 новогодних елей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛОГДА, 31 января. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Администрация Вологды отправит новогодние ели с площадей города на изготовление масленичного чучела. Об этом рассказали в среду ТАСС в администрации областной столицы.

"Из года в год на изготовление масленичного чучела объявлялся конкурс, был он объявлен и в этом году на 400 тыс. рублей. Общественность обратила внимание на этот конкурс, и мэрия его отменила, потому что, действительно, есть более важные направления, куда можно потратить эти средства в нынешнее экономически сложное время. А на изготовление чучела решено использовать новогодние ели", - рассказали ТАСС в администрации Вологды.

По данным муниципалитета, всего в этом году было установлено 17 новогодних елей, главная - на площади Революции.

Теперь ели используют для изготовления каркаса и набивки 12-метрового чучела Масленицы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Вологодская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Коболев: Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"
2
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Welcome Home, или Возвращение на Родину
5
Умер создатель мультфильмов про кота Леопольда
6
"Синее кровавое суперлуние": куда смотреть и чего опасаться
7
Пентагон опубликовал видеозапись маневра Су-27 во время перехвата самолета-разведчика США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама