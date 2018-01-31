Новогодние ели с площадей Вологды используют при изготовлении чучела Масленицы

ВОЛОГДА, 31 января. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Администрация Вологды отправит новогодние ели с площадей города на изготовление масленичного чучела. Об этом рассказали в среду ТАСС в администрации областной столицы.

"Из года в год на изготовление масленичного чучела объявлялся конкурс, был он объявлен и в этом году на 400 тыс. рублей. Общественность обратила внимание на этот конкурс, и мэрия его отменила, потому что, действительно, есть более важные направления, куда можно потратить эти средства в нынешнее экономически сложное время. А на изготовление чучела решено использовать новогодние ели", - рассказали ТАСС в администрации Вологды.

По данным муниципалитета, всего в этом году было установлено 17 новогодних елей, главная - на площади Революции.

Теперь ели используют для изготовления каркаса и набивки 12-метрового чучела Масленицы.