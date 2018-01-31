Полпред в СЗФО поручил властям Новгородской области решить проблему с жильем детям-сиротам

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов заявил, что через месяц ожидает получить предложения от губернатора Новгородской области Андрея Никитина по решению проблемы предоставления жилья детям, оставшимся без попечения родителей.

"Есть поручение президента - обеспечение жильем детей-сирот. Здесь проблема существует, здесь пока никаких прорывных предложений от губернатора я не услышал, но он обещал через месяц представить, как эта проблема будет решаться", - сказал Беглов журналистам в среду по итогам рабой поездки в регион, посвященной мониторингу выполнения майских указов и поручений президента.

По данным областного правительства, в настоящее время на очереди на предоставление жилья стоят 948 детей-сирот. В бюджете 2018 года расходы на покупку жилья для данной категории были увеличены до 62,9 млн рублей.

Также полпред отметил необходимость решать вопрос в Новгородской области по расселению ветхого и аварийного жилья. "Если в Новгороде [ситуация] более-менее нормально, по другим городам есть вопросы. Но хотел бы отметить, что губернатору удалось добиться [выделения] дополнительных средств и удастся выполнить задачу в обозначенные сроки", - сказал Беглов.

При этом он отметил, что его порадовало полное обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее Никитин на встрече с главой государства сообщал, что программа расселения ветхого и аварийного жилья в регионе была выполнена в установленные сроки, но при этом выявлены несколько домов с ненадлежащим качеством строительства. На решение этой проблемы из бюджета были выделены необходимые средства.