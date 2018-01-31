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К созданию лесопарковых "зеленых щитов" подключились более 53 регионов

Общество
31 января, 17:13 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 31, января. /ТАСС

Глава Минприроды Сергей Донской отметил, что в восьми субъектах "зеленые щиты" уже созданы

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НОВО-ОГАРЕВО, 31 января. /ТАСС/. Более 53 регионов России начали работы по созданию лесопарковых зеленых поясов вокруг городов, в восьми субъектах "зеленые щиты" уже созданы. Об этом сообщил в среду глава Минприроды Сергей Донской, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Мы также значительно усилили возможности граждан самостоятельно решать судьбу леса в зонах массового проживания людей. В соответствии с Вашим поручением сегодня активно создаются лесопарковые зеленые пояса. Более 53 регионов активно подключились к этой работе. К настоящему времени "зеленые щиты" уже созданы в восьми субъектах РФ", - сказал Донской, обращаясь к главе государства.

Закон о "зеленом щите" вступил в силу с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Инициатором закона выступил ОНФ.

Изначально создание "зеленого щита" планировалось только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.

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