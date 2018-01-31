Первый гибридный отель с номерами для больших компаний открылся в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге открылся первый гибрид-отель, который сочетает традиционные номера и спальные комнаты для туристов, путешествующих большими компаниями, передает корреспондент ТАСС. Отель ориентирован на прием футбольных болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Мы рассчитываем, что в Петербурге формат гибрид-отеля будет востребован. Туристический поток здесь увеличивается, растет объем делового туризма. Проведение же здесь ряда матчей чемпионата мира по футболу летом этого года обещает сделать город еще более привлекательным", - сказала на открытии гостиницы генеральный директор Управляющей компании Netizen Hotel/Hostel Евгения Дженкинс.

Она отметила, что такие отели ориентированы во многом на молодежь, но сейчас молодежный туризм в России пока развит недостаточно в том числе из-за дороговизны отелей.

Новый гибрид-отель, расположенный в центре Санкт-Петербурга, рассчитан на 128 мест в традиционных двухместных и многоместных гостиничных номерах, что позволяет ему конкурировать с двухзвездочными и трехзвездочными отелями. Именно трехзвездочные отели, согласно исследованиям, пользуются наибольшим спросом у болельщиков.

Первый гибридный отель компания Netizen открыла в 2015 году в Москве. В дальнейших планах компании создание подобного отеля в Будапеште.