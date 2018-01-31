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Рязанская область присоединится к проекту восстановления торфяных болот

Общество
31 января, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Директор департамента международного сотрудничества Минприроды отметил, что проект "будет способствовать повышению пожарной безопасности в леса"

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минприроды России, посольство Германии в России и банк KfW подписали план мероприятий по восстановлению торфяных болот в Рязанской области. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минприроды.

"Реализация проекта будет способствовать повышению пожарной безопасности в лесах, а также внесет свой вклад в смягчение климата", - цитирует пресс-служба слова директора департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдина Инамова.

В октябре 2017 года проект "Восстановление торфяных болот в России" стал одним из победителей конкурса "Момент для перемен - 2017", проводимого секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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