Садовничий считает, что в Путине сочетаются конкретность и мягкость

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, академик Виктор Садовничий считает, что главные качества президента РФ Владимира Путина - трудоспособность, конкретность и мягкость. Об этом он заявил ТАСС в среду.

Во вторник Садовничий принял участие во встрече Путина, который в порядке самовыдвижения баллотируется на пост президента РФ, со своими доверенными лицами.

"Я Владимира Владимировича знаю с 1995 или 1996 года, более точно не могу сказать, но более 20 лет. Когда знаешь человека долго, можно увидеть его возможности. Я много прошел и могу это говорить: он человек трудоспособный, очень конкретный и очень широко образованный", - отметил Садовничий.

По его мнению, Путин может поддержать разговор на любую тему, будь то экономика или наука. "Он все знает, знает ссылки, может вспомнить цифры, сказать их точно. Он руководитель высочайшего класса", - отметил ректор.

"Кроме того, [у него] есть характер человеческий, он принимает решения и любит их отстаивать. С другой стороны, он мягкий, он ведь никому никогда не делал грубых каких-то замечаний. Даже когда слушает, говорит: "Вы правы", а потом говорит свое мнение", - сказал академик.

Садовничий добавил, что Путин, по его мнению, - "человек очень достойный".