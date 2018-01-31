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ФЕОР передала в единственный женский СИЗО в Москве памперсы для малышей заключенных женщин

Общество
31 января, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Федерация также планирует обеспечить изолятор в Печатниках детским питанием и литературой

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) передала в единственный женский СИЗО в Москве - СИЗО-6 в Печатниках - партию памперсов для детей заключенных женщин.

По словам главы департамента ФЕОР по взаимодействию с правоохранительными органами Аарона Гуревича, в ФЕОР из СМИ узнали о том, что ситуация с наличием памперсов для малышей в СИЗО "нестабильная" и решили попросить благотворителей помочь. "Мы живем в одном городе, мир тесен. Забота о горожанах и помощь ближним должны восприниматься как императив, а особенно помощь тем, кто находится в изоляции в непростой жизненной ситуации. И сострадание к нуждам заключенных - это нормальное человеческое качество и чувство, этого не надо стесняться", - заявил ТАСС Гуревич.

"Это надо пропагандировать в обществе. Пусть каждый сделает, что он может", - отметил он, приведя в качестве примера своего знакомого, который бесплатно возит из аэропорта в Москву детей, прилетевших в столицу на лечение. "И именно это делает нас людьми, а не участие в деятельности соцсетей и виртуальной реальности интернета", - считает Гуревич. Он заверил, что ФЕОР продолжит оказывать помощь СИЗО-6 и в качестве помощи предоставит детскую литературу и детское питание.

Глава ОНК Москвы Вадим Горшенин заметил, что по действующим в СИЗО нормативам на ребенка до 1 года предусмотрено предоставление одного подгузника в день, но этого часто недостаточно, и выручает благотворительная помощь. По его словам, с приходом нового руководителя СИЗО стали лучше решаться вопросы предоставления благотворительной помощи. "Руководство СИЗО не ставит каких- то непонятных ограничений", - заметил Горшенин. Представители СИЗО рассказали, что хотя памперсы для детей в СИЗО есть, эта тема "всегда актуальна".

Гуманитарную помощь в СИЗО получают примерно раз в квартал. Так, вскоре готовит помощь для СИЗО Марфо-Мариинская обитель.

Врио начальника СИЗО Игорь Ковалевский сообщил ТАСС, что в изоляторе содержатся 1043 человека, из них 899 - женщины, в том числе 11 мам с детьми (девять детей в возрасте до 1 года, 2 - старше года) и семь беременных. Кроме того, в СИЗО решился вопрос с обучением несовершеннолетних девушек - для четверых помещенных под стражу девочек старшего школьного возраста организовано ежедневное (с понедельника по четверг) обучение по школьной программе с 9 утра до 13:30 с приходом преподавателей в СИЗО или дистанционно - по видеосвязи.

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