РЖД передаст Вологде два ведомственных детсада

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство Вологодской области и Северная железная дорога (СЖД) заключили соглашение о сотрудничестве на 2018-2022 годы, в ближайшее время в собственность города Вологда будут переданы два ведомственных детсада, что позволит создать дополнительные 100 мест для малышей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области по итогам встречи во вторник губернатора Олега Кувшинникова и начальника Северной железной дороги Валерия Танаева.

"В ходе встречи губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и начальника Северной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" Валерия Танаева заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2018-2022 годы. Стороны также обсудили процесс передачи в муниципальную собственность двух детских садов в микрорайоне Лоста", - сообщили в пресс-службе.

Речь идет о детских садах №80 и №81 в микрорайоне Лоста в Вологде. Сейчас в них 14 групп, которые посещают 252 воспитанника. При передаче объектов муниципалитету планируется открыть дополнительные группы и перевести туда более 100 детей, проживающих в Лосте, но вынужденных посещать детсады в других районах Вологды.

Подписанное соглашение предусматривает также сотрудничество региона и РЖД в развитии объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта - железнодорожных станций, вокзалов, остановочных пунктов и прилегающих к ним территорий.

По словам Танаева, руководство СЖД довольно эффективным сотрудничеством с регионом. "Вологодская область - уникальный регион для ОАО "РЖД", здесь находится перекресток важнейших транспортных направлений "Север - Юг" и "Запад - Восток". Кроме того, здесь развит промышленный комплекс. Наши инвестиции в развитие инфраструктуры уже сегодня дают отдачу, только за 2017 год рост погрузки на территории области составил 7,8%", - сказал Танаев.

На встрече также был решен вопрос реструктуризации потерь в доходах железнодорожников от пригородных перевозок. По словам Кувшинникова, в феврале будет заключено соглашение о реструктуризации долгов, в котором будут определены суммы и сроки погашения убытков с рассрочкой на три года.

Железнодорожный тур к Деду Морозу

"В дальнейшем мы планируем наращивать наше сотрудничество. Сейчас с руководством СЖД обсуждаются вопросы круглогодичного транспортного сообщения в Великий Устюг, один из наших главных туристических центров, на родину деда Мороза", - сказал губернатор.

Еще один важный итог встречи - решение о проработке вопроса по технологическому присоединению железной дороги к индустриальному парку "Шексна".

Его развитие тормозит отсутствие выхода к основным железнодорожным путям.

"Планируем, что техприсоединение будет выполнено в течение двух лет. Кроме того, мы продолжим переговоры по передаче непрофильных активов ОАО "РЖД" - детских садов, учреждений здравоохранения - в региональную и муниципальную собственность. Речь идет о социальных объектах в Вологде, Череповце, Бабаевском районе", - подытожил Кувшинников.