В Госдуму внесут проект, исключающий владение микродолями квартиры не членами одной семьи

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР во главе с лидером фракции Владимиром Жириновским внесут в среду в Госдуму законопроект, направленный на предотвращение ситуаций, когда микродолями в квартире, в которой живет одна семья, владеют лица, не являющиеся членами этой семьи. Об этом сообщили агентству в пресс-службе либерал-демократов.

Авторы инициативы отмечают, что проект закона направлен на согласование норм гражданского и жилищного законодательства РФ, регулирующего вопросы собственности на неделимое жилое помещение. По их словам, осуществление права общей долевой собственности на жилое помещение "привело к появлению собственников микродолей", то есть владельцев незначительных по размеру долей в жилье. Размеры этих долей, поясняют депутаты, зачастую настолько малы, что "выделение их в натуре не представляется возможным, равно как невозможно их обособление для постоянного или временного проживания человека".

Парламентарии обращают внимание на то, что отдельные владельцы микродолей "злоупотребляют предоставленными им юридическими правами и свободами". Они приводят в пример ситуации, когда жилое помещение предоставляется для фиктивной регистрации по месту жительства (пребывания) третьих лиц, что, по их словам, порождает образование "резиновых квартир". Так, указывают либерал-демократы, "в конце 2012 года Бутырской межрайонной прокуратурой города Москвы обнаружена квартира, в которой было зарегистрировано 333 уроженца Средней Азии". Помимо этого, авторы законопроекта подчеркивают, что в последнее время микродоли зачастую используются для создания нестерпимых условий проживания соседям, в результате чего те вынуждены продавать свои доли в жилом помещении по цене, значительно ниже рыночной.

Депутаты предлагают "синхронизировать гражданско-правовые нормы и жилищные нормы таким образом, чтобы с одной стороны приспособить к жилищным правоотношениям гражданско-правовые механизмы, ограничивающие права собственника, а с другой стороны - ограничить применение некоторых гражданско-правовых норм к таким правоотношениям".

"Законопроектом устанавливается, что общая собственность на неделимое жилое помещение может быть только совместной. Также предусматривается, что если доля в праве собственности возникла по основаниям, допускаемым законом, на стороне лица, не являющегося членом семьи, владеющей помещением, то такая доля (возвратная) подлежит передаче в собственность членов семьи", - говорится в пояснительной записке.

Если семья отказывается от приобретения этой доли, авторы инициативы предлагают передавать ее в государственную или муниципальную собственность с возмещением рыночной стоимости обладателю доли. В этом случае, по их словам, возвратная доля "станет предметом договора (например, социального найма) с членами семьи, по которому они пользуются частью жилого помещения". "По требованию семьи эта доля также может быть уступлена им", - отмечают парламентарии.

Запрет продажи микродолей в квартирах

В декабре прошлого года схожий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым ("Единая Россия"), председателем комитета по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской ("Справедливая Россия"), а также ее первым заместителем Александром Сидякиным и заместителем Павлом Качкаевым (оба от "Единой России").

Документом предлагается запретить оформление и продажу микродолей в жилых помещениях. По словам авторов инициативы, "это правило не будет распространяться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации или при наследовании жилого помещения, а также на случаи, когда право общей долевой собственности возникает в силу закона".

Парламентарии предлагают установить лимиты на регистрацию проживающих в квартирах, если на каждого проживающего в них будет приходиться менее учетной нормы площади жилого помещения.