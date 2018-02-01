Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 56.18
€ 69.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх Кирилл возглавит литургию в день девятой годовщины своей интронизации

Общество
1 февраля, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Ранее глава РПЦ призвал пожертвовать средства больнице, а не покупать ему цветы на день интронизации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 200 епископов Русской православной церкви из России и других стран соберутся четверг в храме Христа Спасителя на богослужение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в честь девятой годовщины его интронизации. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"День интронизации (восшествия на патриарший престол) патриарха является общецерковным торжеством. В храме Христа Спасителя соберутся более 200 епископов Русской церкви, а также гости из поместных православных церквей. Ожидается, что поздравить патриарха приедут представители государственной власти", - отметил он.

Отец Александр рассказал, что вместо цветов, которые принято дарить архиереям к памятным датам и событиям, патриарх попросил жертвовать средства на покупку машины скорой помощи для Центральной клинической больницы святителя Алексия.

"По уже сложившейся в последние годы традиции патриарх благословляет московское духовенство вместо букетов цветов перечислять средства на церковную больницу святителя Алексия. В этом году патриарх благословил собрать деньги на покупку автомобиля скорой помощи, так как больница нуждается в обновлении автопарка", - рассказал отец Александр.

Кроме того, 1 февраля в храме Христа Спасителя состоится церемония гашения марки "100 лет восстановлению патриаршества в России" с участием предстоятеля Церкви. Художественная марка выпущена в конце 2017 года, на ней изображен Патриарх Московский и всея Руси Тихон на фоне храма Христа Спасителя.

От Вятки до Ташкента

Поздравления в свой адрес патриарх по традиции принимает два раза в год - в день вступления на патриарший престол 1 февраля и в день тезоименитства 24 мая.

За прошедший год патриарх Кирилл совершил более 200 богослужений, а также продолжил активно посещать епархии, преимущественно в глубинке России. За это время он побывал в Астрахани, Ижевске, Вятке, Касимове, Нижнем Новгороде и еще более чем в десяти городах России. Кроме того, он впервые посетил Румынию, Киргизию, Узбекистан. Всего предстоятель Церкви в течение года объезжает около двух десятков епархий.

Среди важнейших мероприятий года, которые возглавил патриарх - Архиерейский собор, юбилей начала работы Поместного Собора 1917-1918 годов и патриаршей интронизации святителя Московского Тихона, столетняя годовщина начала гонений на Церковь, конференция "Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия" в Сретенском монастыре.

Путь предстоятеля

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В старших классах совмещал учебу с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции Северо-Западного геологического управления.

В 1969 году был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил Ленинградскую духовную академию, в 1989 году назначен председателем Отдела внешних церковных сношений, в сан митрополита возведен в 1991 году.

На экстренном заседании Священного Синода Русской православной церкви 6 декабря 2008 года в связи с кончиной 5 декабря Патриарха Московского и всея Руси Алексия II митрополит Кирилл избран местоблюстителем патриаршего престола. Поместный Собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м Патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялась интронизация.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Удмуртия Рязанская область Кировская область Астраханская область Нижегородская область
Персоны
Кирилл (патриарх)
Страны
Россия Румыния Киргизия Узбекистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Пентагон опубликовал пять видео маневров Су-27 во время перехвата самолета-разведчика США
4
Путин извинился перед олимпийцами за то, что власти не смогли оградить их от нападок извне
5
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
6
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
7
Глава "Нафтогаза": Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама