Патриарх Кирилл возглавит литургию в день девятой годовщины своей интронизации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 200 епископов Русской православной церкви из России и других стран соберутся четверг в храме Христа Спасителя на богослужение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в честь девятой годовщины его интронизации. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"День интронизации (восшествия на патриарший престол) патриарха является общецерковным торжеством. В храме Христа Спасителя соберутся более 200 епископов Русской церкви, а также гости из поместных православных церквей. Ожидается, что поздравить патриарха приедут представители государственной власти", - отметил он.

Отец Александр рассказал, что вместо цветов, которые принято дарить архиереям к памятным датам и событиям, патриарх попросил жертвовать средства на покупку машины скорой помощи для Центральной клинической больницы святителя Алексия.

"По уже сложившейся в последние годы традиции патриарх благословляет московское духовенство вместо букетов цветов перечислять средства на церковную больницу святителя Алексия. В этом году патриарх благословил собрать деньги на покупку автомобиля скорой помощи, так как больница нуждается в обновлении автопарка", - рассказал отец Александр.

Кроме того, 1 февраля в храме Христа Спасителя состоится церемония гашения марки "100 лет восстановлению патриаршества в России" с участием предстоятеля Церкви. Художественная марка выпущена в конце 2017 года, на ней изображен Патриарх Московский и всея Руси Тихон на фоне храма Христа Спасителя.

От Вятки до Ташкента

Поздравления в свой адрес патриарх по традиции принимает два раза в год - в день вступления на патриарший престол 1 февраля и в день тезоименитства 24 мая.

За прошедший год патриарх Кирилл совершил более 200 богослужений, а также продолжил активно посещать епархии, преимущественно в глубинке России. За это время он побывал в Астрахани, Ижевске, Вятке, Касимове, Нижнем Новгороде и еще более чем в десяти городах России. Кроме того, он впервые посетил Румынию, Киргизию, Узбекистан. Всего предстоятель Церкви в течение года объезжает около двух десятков епархий.

Среди важнейших мероприятий года, которые возглавил патриарх - Архиерейский собор, юбилей начала работы Поместного Собора 1917-1918 годов и патриаршей интронизации святителя Московского Тихона, столетняя годовщина начала гонений на Церковь, конференция "Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия" в Сретенском монастыре.

Путь предстоятеля

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В старших классах совмещал учебу с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции Северо-Западного геологического управления.

В 1969 году был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил Ленинградскую духовную академию, в 1989 году назначен председателем Отдела внешних церковных сношений, в сан митрополита возведен в 1991 году.

На экстренном заседании Священного Синода Русской православной церкви 6 декабря 2008 года в связи с кончиной 5 декабря Патриарха Московского и всея Руси Алексия II митрополит Кирилл избран местоблюстителем патриаршего престола. Поместный Собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м Патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялась интронизация.