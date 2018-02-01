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Занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменены из-за снегопада

Общество
1 февраля, 2:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Местные власти просят руководителей организаций города определить количество необходимых сотрудников, которые выйдут на работу в непогоду

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ТАСС, 1 февраля. Администрация Петропавловска-Камчатского отменила в четверг занятия в школах города из-за непогоды, а также объявила выходной в муниципальных и подведомственных учреждениях.

"Занятия во всех классах всех смен в школах Петропавловска-Камчатского, а также в муниципальных учреждениях дополнительного образования отменены. Детские сады продолжают работать и принимать детей. В муниципальных учреждениях и организациях, подведомственных администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, рабочий день 1 февраля, объявлен выходным. Решение принято в связи с комплексом неблагоприятных погодных условий и сложной дорожной ситуацией", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

Руководителей остальных предприятий власти просят рассмотреть возможность принятия аналогичных решений: определить количество сотрудников, которые выйдут на работу, по фактической надобности в этот день.

Из-за снегопада до 14:00 (05:00 мск) задерживаются прилеты и вылеты нескольких внутренних и межрегиональных рейсов. Как рассказали ТАСС в справочной аэропорта, это связано с необходимостью очистить взлетно-посадочную полосу.

Как рассказала ТАСС сотрудник отдела прогнозов Камчатгидромета Анна Приходько, снегопады в регионе уже прекращаются, хотя в ночь на четверг осадков было много. "23 мм пушистого снега выпало за ночь, он был сухой, так что прирост снега большой, и дороги пока не успели прочистить. Сегодня будет "День лопаты", - сказала синоптик.

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